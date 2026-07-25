 Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 74 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 74 nəfər saxlanılıb

First News Media16:42 - Bu gün
Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 74 nəfər saxlanılıb

Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 106 nəfər saxlanılıb.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 74 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Bundan başqa, ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

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