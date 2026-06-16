Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq iqtisadi əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müzakirə edib - FOTO
Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında iqtisadi tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
1news.az xəbər verir ki, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Birləşmiş Krallığın Biznes və Ticarət Nazirliyinin investisiyalar üzrə dövlət naziri Lord Stokvud ilə görüşüb.
Görüş zamanı Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında iqtisadi tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, innovasiya, rəqəmsallaşma və digər sahələrdə birgə fəaliyyət perspektivləri nəzərdən keçiriblər.
Bununla yanaşı, qarşılıqlı investisiyaların təşviqi, qeyri-neft-qaz sektorunun inkişafı, texnologiya transferi, kiçik və orta biznesin dəstəklənməsi, özəl sektorun gücləndirilməsi və kapital bazarlarına çıxış kimi istiqamətlər əməkdaşlığın əsas prioritetləri kimi vurğulanıb. Görüşdə biznes dairələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin və yeni investisiya təşəbbüslərinin təşviqinin əhəmiyyəti qeyd edilib.