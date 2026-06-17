“Qarabağ”ın 2-ci mərhələdəki rəqibləri - “Beşiktaş”, “Tvente”…
Bu gün "Qarabağ”ın UEFA Avropa Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşəcək.
1news.az UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, artıq Ağdam klubunun potensial rəqibləri də bəllidir.
"Qarabağ” 1-ci təsnifat mərhələsində İslandiyanın "Vestri” komandasını mübarizədən kənarlaşdırsa, 2-ci mərhələdə "Beşiktaş” (Türkiyə), "Tvente” (Niderland), "Tromse” (Norveç), "Hammarbü” (İsveç) və ya SSKA (Sofiya, Bolqarıstan) – "Derri Siti” (İrlandiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, 2-ci təsnifat mərhələsinin oyunları 23 və 30 iyulda keçiriləcək.
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