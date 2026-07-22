 "Neftçi" bu gün Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

"Neftçi" bu gün Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır

First News Media09:30 - Bu gün
"Neftçi" bu gün Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır

"Neftçi" bu gün UEFA Konfrans Liqasında 2026/2027 mövsümündə ilk oyununa çıxacaq.

1news.az xəbər verir ki, Yuri Vernidubun rəhbərlik etdiyi paytaxt təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsinin ilk görüşündə Belarusun "Dinamo" (Minsk) komandasını qəbul edəcək.

"Palms Sports Arena"da keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq. Oyunu Kiprdən olan FIFA referisi Konstantinos Fellas idarə edəcək.

Tərəflər arasında cavab görüşü bir həftə sonra keçiriləcək. Bu cütün qalibi UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində "Jelezniçar" (Serbiya) – "Braqa" (Portuqaliya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Paylaş:
118

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyevdən Milli Mətbuat Günü paylaşımı

Mövqe

Azərbaycan mediasının rəqəmsal gələcəyi: Süni intellekt yeni imkanlar və çağırışlar yaradır - ŞƏRH

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyevdən Tural Sadıqlıya: Həyatda ən çətin şey Vətənə, dövlətə xəyanət etməkdir - VİDEO

İdman

Bakıda keçiriləcək U-17 dünya çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

"Neftçi" bu gün Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır

"Neftçi" - "Dinamo" oyununun biletləri satışa çıxarılıb

Bu gecə Fransa və İngiltərə milliləri bürünc medal üçün üz-üzə gələcək

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb

Azərbaycan Cüdo Federasiyası Hidayət Həydərovu çəki sala bilmədiyi üçün cəzalandırıb

"Neftçi" bu gün Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır

Qurban Qurbanovdan gözlənilməz QƏRAR

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev: Mediamız qlobal informasiya məkanında mövqeyini gücləndirəcək

Bu gün, 12:05

“Alkoqolsuz içki” adı ilə 53 kiloqramdan çox metamfetamin keçirmək istədilər

Bu gün, 11:58

Bakıda keçiriləcək U-17 dünya çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

Bu gün, 11:51

Hikmət Hacıyevdən Milli Mətbuat Günü paylaşımı

Bu gün, 11:43

Arzumun cəzasının ağırlaşdırılması istənildi

Bu gün, 11:24

Bu gün “Arzum” yenidən hakim qarşısına çıxarılacaq

Bu gün, 11:14

Mehdiabadda baş nahiyəsində xəsarətlər olan meyit aşkarlandı

Bu gün, 11:14

Elnarə Abdullayevaya ağır itki

Bu gün, 11:04

Azərbaycanın Xalq artisti Tofiq Mirzəyev dünyasını dəyişib

Bu gün, 10:53

DÇ-2026 finalında milyonlar qazanan ulduzlar - SİYAHI

Bu gün, 10:46

Venesuelada zəlzələ qurbanlarının sayı artır

Bu gün, 10:22

FHN Bakıda 6 liftin istismarını dayandırdı

Bu gün, 10:18

Xəzərdə batmaqda olan iki nəfər xilas edildi

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti 99 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 09:58

Bakı "Dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri" reytinqində ilk 100-lüyə daxil olub

Bu gün, 09:46

Qızılın qiyməti yenidən bahalaşdı

Bu gün, 09:41

"Neftçi" bu gün Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır

Bu gün, 09:30

Dənizdə ölümün astanasından döndülər: İki nəfər xilas edildi

Bu gün, 09:19

Gəmi heyəti üzvləri və sərnişinlərin siyahısına dair qaydalar təsdiqlənib

Bu gün, 09:19

Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac pik həddə çatıb

Bu gün, 09:01
Bütün xəbərlər