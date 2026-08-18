 “Mühasib Toma” həqiqətən mövcuddur? – Əsgər Əsgərov obrazın sirrini açıqladı – VİDEOMÜSAHİBƏ | 1news.az | Xəbərlər
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“Mühasib Toma” həqiqətən mövcuddur? – Əsgər Əsgərov obrazın sirrini açıqladı – VİDEOMÜSAHİBƏ

Feliks Vişnevetskiy17:10 - Bu gün
“Mühasib Toma” həqiqətən mövcuddur? – Əsgər Əsgərov obrazın sirrini açıqladı – VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanlı bloqer Əsgər Əsgərovun (@blogasger) canlandırdığı mühasib “Mühasib Toma” obrazı sosial şəbəkələrdə qısa müddət ərzində böyük populyarlıq qazanıb.

Özünəməxsus xarakteri, davranış tərzi və koloritli danışığı ilə seçilən “Toma” sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində ən çox müzakirə olunan personajlardan birinə çevrilib.

“Toma”nın bir çox ifadələri sosial şəbəkələrdə geniş yayılaraq istifadəçilərin gündəlik danışığında belə işlədilən məşhur ifadələrə çevrilib.

Bəs bu obrazın prototipi kim olub? Əsgər Əsgərov “Toma”nı yaratmaq ideyasını haradan götürüb? O, obrazın bu qədər seviləcəyini gözləyirdimi?

Əsgər Əsgərov 1news.az-a video müsahibəsində “Toma” obrazının necə yarandığından, onun xarakterinin formalaşmasından, kontent hazırlamaq prosesindən və bu obrazın gözlənilməz populyarlığından danışıb.

Azərbaycanda bloqer fəaliyyətinə münasibət haqqında

“Azərbaycanda bloqerlərə, həqiqətən də, çox vaxt ciddi yanaşmırlar. İnsanlar düşünür ki, bloqerlər ümumiyyətlə nə iş görür, onların işi nədən ibarətdir? Halbuki bloqerlik kifayət qədər çətin işdir. İnsan özü bu prosesin içində olmayanda onun nə qədər mürəkkəb olduğunu başa düşə bilmir.

Videonu tapmaq, montaj etmək, mətn və ya subtitrlər hazırlamaq, bütün bunları auditoriyaya necə təqdim etməyi düşünmək lazımdır. Ən çətin məqam isə daim yeni ideyalar tapmaqdır: nə çəkmək, necə çəkmək, nədən danışmaq? Daim gündəmdə olan mövzuları izləməli və səhifəyə olan marağı qoruyub saxlamalısan.

Mən özüm də bir müddət sonra aktuallığımı itirməyə başladığımı hiss etdim. Bir müddət tamamilə fərqli mövzularda videolar çəkdim və gördüm ki, səhifəyə auditoriyanın marağı tədricən azalır. Sonra “Toma” obrazı ortaya çıxdı. Auditoriyanı daim hiss etmək və onun nəyə maraq göstərdiyini anlamaq lazımdır.

Bloqer olmaq, həqiqətən, çətin işdir. Reklamlarla məşğul olmalı, brendlərlə əməkdaşlıq etməli, vergiləri ödəməlisən. Bloqerlik artıq çoxdan tamhüquqlu bir peşəyə çevrilib. Sadəcə, bir çox insan hələ bunu tam qəbul etmir.

Bəlkə də burada müəyyən qədər bloqerlərin özlərinin də payı var. Elə influenserlər var ki, daim məclislərdən, tədbirlərdən, müxtəlif məkanlardan videolar paylaşırlar. İnsanlarda belə təəssürat yaranır ki, onlar hər gün məclislərdə olur, əylənir və ümumiyyətlə işləmir. Halbuki bu da onların peşəsinin bir hissəsidir. Onlar daim insanların diqqət mərkəzində olurlar və məhz bu, onların işidir. İnfluenser öz həyatını göstərməli, tədbirlərdə iştirak etməli, kontent hazırlamalı və daim informasiya məkanında qalmalıdır.

Düşünürəm ki, zaman keçdikcə insanlar bunu daha yaxşı anlayacaqlar. Artıq indi də münasibət tədricən dəyişir və bloqerlik iş kimi qəbul olunmağa başlayır. Gələcəkdə bunun daha da adi və təbii qarşılanacağını düşünürəm”.

Əsgər Əsgərovun “Toma” obrazının yaradılması, onun prototipi, qısa müddətdə qazandığı böyük populyarlıq, Azərbaycanda bloqer fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, kontent hazırlamaq prosesi və cəmiyyətin influenserlərə münasibəti barədə ətraflı danışdığı tam video müsahibəni aşağıda izləyə bilərsiniz.

Foto+video: Nadir İbrahimli

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