“VAZ” dərəyə yuvarlandı - Sürücü öldü, 3 sərnişin yaralandı
İyunun 18-də Astaranın Siyaku kəndinin ərazisində "VAZ” markalı avtomobil yoldan çıxaraq dərəyə yuvarlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, istehsal ili 30 ildən çox olan avtomobilin ciddi deformasiyaya uğraması nəticəsində sürücü T.Eyvazov hadisə yerində ölüb.
Qəzada xəsarət alan üç sərnişin isə xəstəxanaya yerləşdirilib.
"Yay mövsümü ilə əlaqədar, xüsusilə dağlıq zonalarda analoji hadisələrə tez-tez rast gəlindiyini təəssüflə qeyd edir, bununla yanaşı sərt döngəli, enişli-yoxuşlu yollarda idarəetmə təcrübəsinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını bir daha sürücülərin diqqətinə çatdırır, onları dağlıq ərazilərə səfərlər zamanı daha diqqətli olmağa, meteoroloji şəraiti, avtomobilin sazlığını, onun texniki xarakteristikasının keçəcəyi ərazinin relyefinə uyğun olub-olmamasını nəzərə almağa çağırırıq”, - məlumatda qeyd edilib.