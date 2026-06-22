 Bakı məktəbliləri respublika və beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə ediblər | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Bakı məktəbliləri respublika və beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə ediblər

13:50 - Bu gün
Bakı məktəbliləri respublika və beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə ediblər

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki paytaxt məktəbliləri müxtəlif respublika və beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə ediblər.

Bu barədə 1news.az-a BŞTİ-dən bildirilib.

Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu tərəfindən keçirilən Lütfi Zadə adına Məktəblilərarası Məntiq Olimpiadasının final mərhələsində 17 paytaxt məktəblisi uğur qazanıb. Nəticələrə əsasən, 1 nəfər qızıl, 7 nəfər gümüş, 9 nəfər isə bürünc medalın sahibi olub.

Paytaxt məktəbliləri tədris ili ərzində beynəlxalq olimpiada və müsabiqələrdə də uğurla çıxış edərək ümumilikdə 16 medal əldə ediblər. Şagirdlər riyaziyyat, fizika, informatika, biologiya, eləcə də elm və mühəndislik istiqamətləri üzrə ABŞ, Qazaxıstan və Özbəkistanda keçirilən nüfuzlu yarışlarda 6 gümüş və 10 bürünc medal qazanıblar.

Qazaxıstanın Almatı şəhərində təşkil olunan XXII Beynəlxalq Jautikov Olimpiadasında Bakı şəhəri Texniki-Humanitar Liseyinin şagirdi Məhəmməd Cəfərli və Bakı şəhəri Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin şagirdi Raiq Babazadə gümüş medal əldə ediblər. Riyaziyyat fənni üzrə 287 nömrəli “Zəkalar” liseyinin şagirdi Fərhad İskəndər bürünc medala layiq görülüb.

Eyni olimpiadada informatika fənni üzrə Bakı Türk Anadolu Liseyinin şagirdi Əhməd Qəmbərli və Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin şagirdi Əkbər Əhmədov gümüş medal, 157 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Həsən Vəliyev və akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin şagirdi Fateh Əhmədzadə isə bürünc medal qazanıblar.

Özbəkistanda keçirilmiş İbn Sina adına 2-ci Beynəlxalq Biologiya Olimpiadasında 287 nömrəli “Zəkalar” liseyinin şagirdi Fidan Camallı və Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin şagirdi Zivər Həsənova bürünc medal əldə ediblər. ABŞ-nin Arizona ştatının Feniks şəhərində təşkil olunan Beynəlxalq Elm və Mühəndislik Sərgisində Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli liseyin şagirdləri Banu İbrahimova və Mikayıl Əhmədbəyli bürünc medal qazanıblar.

İsveçdə keçirilən Avropa Fizika Olimpiadasında (EuPhO) Texniki-Humanitar Liseyin şagirdi Məhəmməd Cəfərli və Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin şagirdi Raiq Babazadə bürünc medal əldə ediblər.

Rumıniyada təşkil olunan Yeniyetmələrin Balkan Riyaziyyat Olimpiadasında isə Bakı Avropa Liseyinin şagirdi Eldar İskəndərov gümüş medal, Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin şagirdləri Gülay Əlizadə və Şamil Abbasov isə müvafiq olaraq gümüş və bürünc medal qazanıblar.

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