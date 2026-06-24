 İsmayıllıda meşə ərazisində külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

İsmayıllıda meşə ərazisində külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb

First News Media09:55 - Bu gün
İsmayıllıda meşə ərazisində külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərə qarşı İsmayıllı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyatlar keçirilib.

Daxili İşlər Nazirliyindən 1news.az-a bildirilib ki, tədbirlərlə əvvəllər də analoji əmələ görə məhkum olunmuş 44 yaşlı Rəşad Mazanov saxlanılıb. Ondan 10 kiloqram marixuana aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin həmin narkotik vasitələri satış məqsədilə meşəlik ərazidə gizlətdiyi müəyyən olunub.

Keçirilən digər əməliyyat zamanı isə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 36 yaşlı Paşa Usubov tutulub. Onun yaşadığı ünvandan 31 ədəd kultivasiya edilərək yetişdirilən çətənə kolu aşkarlanıb.

Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

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