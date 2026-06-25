 Ceyhun Bayramov və Kuleba Azərbaycan–Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyini müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Ceyhun Bayramov və Kuleba Azərbaycan–Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyini müzakirə edib

Qafar Ağayev16:51 - Bu gün
Ceyhun Bayramov və Kuleba Azərbaycan–Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyini müzakirə edib

Polşada keçirilən Ukraynanın Bərpası Konfransı (UCR2026) çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Baş nazirinin müavini Oleksiy Kuleba ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyi və gələcək perspektivləri müzakirə edilib.

Tərəflər ticarət və investisiya sahələri də daxil olmaqla əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, eləcə də enerji, infrastruktur və yenidənqurma istiqamətlərində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

Görüşdə, həmçinin, humanitar təşəbbüslər və iki ölkə arasında daha geniş əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

Tərəflər Azərbaycan və Ukrayna arasında uzunmüddətli tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə, regional sabitlik, dayanıqlı inkişaf və iqtisadi rifahın təmin olunmasına yönəlmiş səylərin dəstəklənməsinə sadiq olduqlarını bir daha təsdiqləyiblər.

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