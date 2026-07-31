 Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb

First News Media16:04 - Bu gün
Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 3 milyard 621 milyon 991 min ABŞ dolları olub.

1news.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 milyard 960 milyon 781 min ABŞ dolları (5,4 dəfə) çoxdur.

Son 1 ildə Azərbaycanın Böyük Britaniyaya ixracının dəyəri 24 dəfə artaraq 3 milyard 475 milyon 261 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 3,5 dəfə azalaraq 146 milyon 731 min ABŞ dolları təşkil edib.

Hesabat dövründə Böyük Britaniya ilə ticarət ümumi dövriyyənin 14,6 %-i qədər olub. O cümlədən, bu ölkəyə ixrac ümumi ixracın 21,2 %-ni, Böyük Britaniyadan idxal isə ümumi idxalın 1,7 %-ni təşkil edib.

6 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 24 milyard 661 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, illik müqayisədə 1,1 % çoxdur.

Xarici ticarət dövriyyəsinin 16 milyard 320 milyon ABŞ dolları ixracın, 8 milyard 341 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,7 % artıb, idxal isə 27,6 % azalıb.

Paylaş:
77

Aktual

Cəmiyyət

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

İqtisadiyyat

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Cəmiyyət

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Mövqe

Yeni müttəfiqlik mərhələsi: Azərbaycan və Qırğızıstanı hansı imkanlar gözləyir? - ŞƏRH

Siyasət

Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb

“Azərbaycan Məşvərətçi Görüş formatının fəal üzvü olacaq”.

Sadır Japarov: Bizim dəyərlərimiz öz əksini iki xalqın zəngin mədəni irsində tapıb

Azərbaycan və Qırğızıstanın 6 şəhəri qardaşlaşıb

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident Milix Yevdayevi təltif etdi

Paraqvay Azərbaycana fəxri konsul təyin edib

Gürcüstandan azərbaycanlılar da daxil 96 əcnəbi deportasiya edilib

Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri vəzifəsindən geri çağırıldı

Son xəbərlər

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Bu gün, 18:10

Sosial məzuniyyət kimlərə şamil ediləcək? - Nazirlik açıqladı

Bu gün, 17:55

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

Bu gün, 17:45

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Bu gün, 17:32

Polis əməliyyat keçirdi: 45 kiloqram narkotik aşkarlandı

Bu gün, 17:11

Əli Əsədov Xəzərdə su obyekt ilə bağlı qərar qəbul etdi

Bu gün, 17:07

Şuşada təcili tibbi yardım bölməsi istifadəyə verilib

Bu gün, 16:59

İssık-Kul gölünün sahilində “Baku Resort & Spa” mehmanxanasının açılışı olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:47

Deputat: Azərbaycan–Qırğızıstan müttəfiqliyi Türk dünyasının strateji birliyini gücləndirəcək

Bu gün, 16:31

150 bal ilə hansı ixtisasa qəbul mümkündür?

Bu gün, 16:22

Seutaya kütləvi miqrant axını Avropanı qarışdırdı – İtaliya İspaniyanın Şengendən çıxarılmasını istəyir

Bu gün, 16:13

Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb

Bu gün, 16:04

Azərbaycan xüsusi təyinatlı İordaniyada “Zülfüqar – 2026” təlimində iştirak ediblər

Bu gün, 15:57

Keçid ballarının artacağı gözlənilir - DİM sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 15:50

Binəqədidəki yanğın söndürüldü - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:37

Bakıda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 15:32

Yeni müttəfiqlik mərhələsi: Azərbaycan və Qırğızıstanı hansı imkanlar gözləyir? - ŞƏRH

Bu gün, 15:18

Bakıda bu ərazidə yanğın başladı

Bu gün, 15:17

İnfantinonun baş müşaviri FIFA-nın yeni planlarına etiraz olaraq istefa verdi

Bu gün, 15:06

Almaniyada anomal istilər 9 800 nəfərin ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:04
Bütün xəbərlər