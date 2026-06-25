Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda səfərdə olan Fransa Prezidentinin kontinental Avropa üzrə diplomatik müşaviri Bertrand Buxvalterlə görüşüb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev özünün "X" hesabında bildirib.
O qeyd edib ki, görüş zamanı ötən ay Prezident İlham Əliyev ilə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron arasında baş tutan telefon danışığı fonunda bir sıra məsələlər müzakirə edilib:
"Azərbaycan–Fransa ikitərəfli münasibətlərinin mövcud vəziyyətini və perspektivlərini nəzərdən keçirdik. Həmçinin regional proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq".
I had a productive meeting with my French colleague, Bertrand Buchwalter, who is visiting Baku. In the spirit of the phone conversation held last month between President Ilham Aliyev and President Emmanuel Macron, we reviewed the current state and prospects of Azerbaijan–France… pic.twitter.com/mZxFwfnF0J — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 25, 2026