 Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO

Qafar Ağayev17:42 - Bu gün
Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO

Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən Bakıda xidməti parklanma məntəqələrinin təşkili işlərinə başlanılıb.

1news.az xəbər verir ki, xidməti parklanma yerlərinin böyük hissəsi ümumi istifadədə olan parklanma məntəqələrində yaradılır.

Məqsəd dövlət qurumlarının, xüsusi xidmət və digər zəruri fəaliyyət sahələrinin nəqliyyat vasitələri üçün parklanmanın daha səmərəli təşkilini təmin etməkdir.

AYNA tərəfindən xidməti parklanma məntəqələrinin mərhələli şəkildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.

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