Nazir komandiri vəzifəsindən azad etdi - Yeni təyinat
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin Mina Əleyhinə Xüsusi Təyinatlı Alayının komandiri işdən azad olunub.
1news.az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun əmri ilə Alayının komandiri polkovnik Vüqar Məhərrəmov tutduğu vəzifəsindən azad edilib və təqüdə göndərilib.
Onun yerinə Süleyman Hüseynov gətirilib.
Nazir bununla bağlı bir müddət əvvəl əmrlər imzalayıb.
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