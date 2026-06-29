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Siyasət

Nazir komandiri vəzifəsindən azad etdi - Yeni təyinat

First News Media10:13 - Bu gün
Nazir komandiri vəzifəsindən azad etdi - Yeni təyinat

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin Mina Əleyhinə Xüsusi Təyinatlı Alayının komandiri işdən azad olunub.

1news.az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun əmri ilə Alayının komandiri polkovnik Vüqar Məhərrəmov tutduğu vəzifəsindən azad edilib və təqüdə göndərilib.

Onun yerinə Süleyman Hüseynov gətirilib. 
 
Nazir bununla bağlı bir müddət əvvəl əmrlər imzalayıb.
 
 

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