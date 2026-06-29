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Cəmiyyət

Xətai rayonunda məişət tullantıları yığılan ərazidə YANĞIN

Oksana Orucova17:29 - Bu gün
Xətai rayonunda məişət tullantıları yığılan ərazidə YANĞIN

Bakının Xətai rayonu, NZS qəsəbəsində məişət tullantıları yığılan ərazidə yanğın baş verib.

Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyidən (FHN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə hadisə ilə bağlı məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib.

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