 Bu gündən Azərbaycanda kişi və qadınların pensiya yaşı bərabərləşib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu gündən Azərbaycanda kişi və qadınların pensiya yaşı bərabərləşib

First News Media09:19 - Bu gün
Bu gündən Azərbaycanda kişi və qadınların pensiya yaşı bərabərləşib

Bu gündən Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı 65 olaraq kişilərin pensiya yaşı ilə bərabərləşib.

1news.az xatırladır ki, bu rəqəm kişilər üçün 2021-ci iyunun 30-da tamamlanıb.

Qeyd edək ki, "Əmək pensiyaları haqqında" qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır.

"Əmək pensiyaları haqqında" qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda (2017-ci il iyulun 1-dək yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla) yaşa görə əmək pensiyası hüququ var.

Paylaş:
153

Aktual

Siyasət

Prezident İlham Əliyev Kanada Günü münasibətilə Luiza Arburu təbrik edib

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Yeni istiqamət, yeni imkanlar: Azərbaycan Hava Yolları Brüsselə birbaşa uçuşlara başlayır

Cəmiyyət

Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Cəmiyyət

DİM-dən imtahan verəcək abituriyentlərə XƏBƏRDARLIQ

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

1news.az-ın əməkdaşı "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin qalibi oldu

"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bakı Bulvarının yaşıllıq sahələri yeni mövsümi güllərlə zənginləşdirilib - FOTO

Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

AMEA: İsa Həbibbəylinin Nizami Gəncəvinin əlyazmasına münasibəti ilə bağlı yayılan iddialar həqiqəti əks etdirmir - VİDEO

Son xəbərlər

DİM-dən imtahan verəcək abituriyentlərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:11

1news.az-ın əməkdaşı "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin qalibi oldu

Bu gün, 14:53

"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:41

"İdrak" liseyində şagird müəllimi ona irad bildirdiyi üçün güllələyibmiş

Bu gün, 14:35

Nurlana Əliyeva vəfat edib

Bu gün, 14:31

Yeni istiqamət, yeni imkanlar: Azərbaycan Hava Yolları Brüsselə birbaşa uçuşlara başlayır

Bu gün, 14:14

1news.az müsabiqədə qalib oldu

Bu gün, 14:08

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yarməmməd Nuriyev Xaçmazda dəfn olunub

Bu gün, 13:50

Çap mediası subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 13:34

Ceyhun Salmanov və digərləri azadlığa buraxıldı

Bu gün, 13:26

Prokuror Ceyhun Salmanova 4 il iş istədi

Bu gün, 13:05

FHN Gəncədə təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:53

Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

DİN: Əməliyyatlar zamanı külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 12:28

Elgiz Əkbərin anası vəfat etdi

Bu gün, 12:09

Bəzi bölgələrdə intensiv yağıntı qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:51

Lerikdə 5 ton narkotik bitki məhv edilib

Bu gün, 11:41

İlham Əliyev Somali Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:27

Prezident İlham Əliyev Kanada Günü münasibətilə Luiza Arburu təbrik edib

Bu gün, 11:25
Bütün xəbərlər