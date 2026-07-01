AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9394 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,7 % azalaraq 2,1697 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9394
|
100 Rusiya rublu
|
2,1697
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1716
|
1 Belarus rublu
|
0,6095
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1095
|
1 Çexiya kronu
|
0,0799
|
1 Çin yuanı
|
0,2502
|
1 Danimarka kronu
|
0,2595
|
1 Gürcü larisi
|
0,6438
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2511
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1749
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1012
|
1 İsrail şekeli
|
0,5708
|
1 Kanada dolları
|
1,1960
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4862
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3555
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5443
|
1 Moldova leyi
|
0,0964
|
1 Norveç kronu
|
0,1713
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6111
|
1 Polşa zlotası
|
0,4509
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3701
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3117
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4525
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3054
|
Türk lirəsi
|
0,0364
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0381
|
Yapon yeni
|
1,0446
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9645
|
Qızıl
|
6759,4465
|
Gümüş
|
98,0346
|
Platin
|
2621,9610
|
Palladium
|
2041,4110