 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media11:08 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9394 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,7 % azalaraq 2,1697 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9394

100 Rusiya rublu

2,1697

1 Avstraliya dolları

1,1716

1 Belarus rublu

0,6095

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1095

1 Çexiya kronu

0,0799

1 Çin yuanı

0,2502

1 Danimarka kronu

0,2595

1 Gürcü larisi

0,6438

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2511

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1749

1 İsveçrə frankı

2,1012

1 İsrail şekeli

0,5708

1 Kanada dolları

1,1960

1 Küveyt dinarı

5,4862

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3555

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5443

1 Moldova leyi

0,0964

1 Norveç kronu

0,1713

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6111

1 Polşa zlotası

0,4509

1 Rumıniya leyi

0,3701

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3117

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4525

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3054

Türk lirəsi

0,0364

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0381

Yapon yeni

1,0446

Yeni Zelandiya dolları

0,9645

Qızıl

6759,4465

Gümüş

98,0346

Platin

2621,9610

Palladium

2041,4110

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