 Azərbaycanda kapital bazarının inkişafı üzrə görülmüş işlər müzakirə edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycanda kapital bazarının inkişafı üzrə görülmüş işlər müzakirə edilib

Qafar Ağayev17:55 - 12 / 08 / 2026
Azərbaycanda kapital bazarının inkişafı üzrə görülmüş işlər müzakirə edilib

Azərbaycanda kapital bazarının inkişafı üzrə görülmüş işlər müzakirə edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) məlumat yayıb.

Belə ki, Mərkəzi Bankın sədr müavini Əli Əhmədov Azərbaycan Kapital Bazarları Assosiasiyası (AKBA), Bakı Fond Birjası (BFB), Milli Depozit Mərkəzi (MDM) və ölkədə fəaliyyət göstərən investisiya şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşüb.

Görüşdə 2026-cı ilin ikinci rübü üzrə kapital bazarlarının inkişaf dinamikası, investisiya şirkətlərinin fəaliyyət nəticələri, eləcə də sektorda müşahidə olunan əsas tendensiyalar və perspektivlər müzakirə edilib. Bununla yanaşı, “2024–2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası” çərçivəsində cari ildə kapital bazarının inkişafı üzrə görülmüş işlər nəzərdən keçirilib.

Görüşdə həmçinin kapital bazarı üzrə əsas çağırışlar, o cümlədən real sektor təmsilçilərinin bazarda aktiv iştirakının təşviqi, sektorun rəqəmsallaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi və maliyyə savadlılığının artırılmasına yönəlmiş təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlıq da genişlənir. Asiya İnkişaf Bankı (AİB) Azərbaycanın iştirakı ilə kapital bazarlarının inkişafına yönəlmiş layihəyə başlayıb.

AİB-in məlumatına görə, proqram Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Çin, Türkiyə, Özbəkistan və digər ölkələr daxil olmaqla, Asiya-Sakit Okean regionunun 43 ölkə və iqtisadiyyatını əhatə edir.

Layihənin maliyyələşdirilməsi üçün AİB-in Texniki Yardım üzrə Xüsusi Fondunun vəsaiti hesabına 225 min ABŞ dolları ayrılması nəzərdə tutulub.

Bank bildirib ki, proqram iştirakçı ölkələrdə kapital bazarlarının inkişafına və bu sahədə mövcud imkanların genişləndirilməsinə dəstək verməyə yönəlib.

Qeyd edək ki, AİB-in 2015–2024-cü illər üzrə məlumatına əsasən, Azərbaycan 10 layihə üzrə ümumilikdə 2,53 milyard ABŞ dolları həcmində suveren maliyyələşdirmə əldə edib. Bu vəsaitin 51 faizi regional əməkdaşlıq və inteqrasiya layihələrinə yönəldilib.

Həmin dövrdə AİB Azərbaycanda ümumi məbləği 963,9 milyon ABŞ dolları olan doqquz qeyri-suveren layihəni də təsdiqləyib. Bu maliyyələşdirmənin 100 faizi özəl sektorun inkişafına yönəldilib.

AMB-nin məlumatına görə, 2026-cı ilin birinci rübündə AİB-in Azərbaycanın iqtisadiyyatına birbaşa investisiyalarının həcmi 2,075 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 455 min ABŞ dolları və ya 28,1 faiz çoxdur.

Paylaş:
107

Aktual

Rəsmi

Ölkəmizin Latviyadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

İdman

"Sabah" azarkeşlərlə bağlı insidentdən sonra UEFA və hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığa hazırdır

Mövqe

Telman Nüsrətoğlu: Naxçıvan yeni geosiyasi və geoiqtisadi konfiqurasiyada ön plana çıxır

Mövqe

Naxçıvanın gələcəyi TRIPP və enerji layihələri ilə necə dəyişəcək? – Politoloqdan şərh

İqtisadiyyat

Azərbaycanda kapital bazarının inkişafı üzrə görülmüş işlər müzakirə edilib

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Dünya bazarında qızıl bahalaşdı

Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 5,8 faiz artıb

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan nefti bahalaşıb

AMB 10 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

PASHA Holdinq 2025-ci ildə başladılan “Fərqindəlik” layihəsini uğurla davam etdirir – FOTO

Azərbaycan Çinlə enerji tərəfdaşlığını müzakirə edib

Son xəbərlər

"Sabah" azarkeşlərlə bağlı insidentdən sonra UEFA və hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığa hazırdır

12 / 08 / 2026, 22:45

Masazırda qalmaqal: görüntülər davanı Danimarka klubunun azarkeşlərinin başladıqlarını göstərir - FOTO - VİDEO

12 / 08 / 2026, 20:09

Telman Nüsrətoğlu: Naxçıvan yeni geosiyasi və geoiqtisadi konfiqurasiyada ön plana çıxır

12 / 08 / 2026, 17:58

Azərbaycanda kapital bazarının inkişafı üzrə görülmüş işlər müzakirə edilib

12 / 08 / 2026, 17:55

Siyəzəndə kafedə 78 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

12 / 08 / 2026, 17:53

Naxçıvanın inkişafı üçün növbəti böyük paket: 258 milyon manat hansı layihələrə yönəldiləcək?

12 / 08 / 2026, 17:35

FAKTİKİ HAVA: Ölkənin bəzi yerlərində güclü leysan yağır

12 / 08 / 2026, 17:22

Magistraturaya qəbul olanların NƏZƏRİNƏ: Qeydiyyat uzadıldı

12 / 08 / 2026, 17:20

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu karbon idarəçiliyində növbəti mərhələnin prioritetlərini müəyyənləşdirir

12 / 08 / 2026, 17:06

Türkiyədə F-16 qəzaya uğrayıb, pilot xilas oldu

12 / 08 / 2026, 17:00

Sabiq deputat və vəkilə qarşı dələduzluq – 260 min manatlıq iş

12 / 08 / 2026, 16:51

Ağdaşda heyvan bazarı fəaliyyətini bərpa edib - VİDEO

12 / 08 / 2026, 16:47

Salxab Məmmədov: Əcəmi Naxçıvaninin abidəsi 8-9 aylıq əməyin nəticəsidir

12 / 08 / 2026, 16:26

Naxçıvanda ekoloji təmiz ictimai nəqliyyat sistemi qurulub - FOTO

12 / 08 / 2026, 16:14

Deputat: Naxçıvanın yeni inkişaf mərhələsinin strateji hədəfləri müəyyənləşib

12 / 08 / 2026, 16:10

AQTA: “Arıqlamağa kömək edir” kimi reklamlar yolverilməzdir

12 / 08 / 2026, 16:08

Avropanın Patriot raketi ehtiyatı tükənməkdədir - Ukrayna “Freyja” üzərində işləyir

12 / 08 / 2026, 16:05

Naxçıvanın gələcəyi TRIPP və enerji layihələri ilə necə dəyişəcək? – Politoloqdan şərh

12 / 08 / 2026, 15:36

Bu gün Xalq şairi Qabilin doğum günüdür

12 / 08 / 2026, 15:24

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

12 / 08 / 2026, 14:50
Bütün xəbərlər