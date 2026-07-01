 Səhiyyə Nazirliyindən əhaliyə XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyindən əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

First News Media15:41 - Bu gün
Səhiyyə Nazirliyindən əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Ürək-damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər, şəkərli diabeti, nevroloji xəstəlikləri və digər xroniki sağlamlıq problemləri olan şəxslər günəş şüalarının təsirinə qarşı daha həssasdırlar.

1news.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, terapevt Zakir Quliyev deyib.

"Müxtəlif hallarda günvurma nəticəsində bədən hərarəti 40°C və daha yuxarı qalxa bilər. Dəri isti, quru və qızarmış olur, nəbz sürətlənir, tənəffüs tezləşir. Daha ağır hallarda diqqət pozğunluğu, davranış dəyişiklikləri, nitqdə çətinlik, huşun bulanması, qıcolmalar və hətta huşun itirilməsi müşahidə oluna bilər. Bu əlamətlər təcili tibbi yardım tələb edən ciddi vəziyyətin göstəricisidir", – deyə ekspert bildirib.

Zakir Quliyev qeyd edib ki, xüsusilə günəş şüalarının daha intensiv olduğu saat 11:00-dan 17:00-dək açıq havada uzun müddət qalmaq tövsiyə edilmir: "Zərurət olmadıqda çölə çıxmamaq, açıq havaya isə əsasən səhər saat 11:00-dək və axşam 17:00-dan sonra üstünlük vermək məsləhətdir".

Ekspert vurğulayıb ki, isti havalarda kifayət qədər maye qəbulu günvurmadan qorunmağın əsas şərtlərindən biridir.

Paylaş:
182

Aktual

Cəmiyyət

MEDİA: Respondentlərin 93,6 faizi Prezidentin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Yeni istiqamət, yeni imkanlar: Azərbaycan Hava Yolları Brüsselə birbaşa uçuşlara başlayır

Cəmiyyət

Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Cəmiyyət

“Techno Rooms YOLO Beach Club”da üç günlük musiqi həftəsonu keçirəcək - FOTO - VİDEO

Kərim Vəliyev türkiyəli generalın rəhbərlik etdiyi heyətlə görüşüb - FOTO

Yeni qaydalar qüvvədə: Bu ünvanlarda parklanma ləğv edildi

DSX-dən uğurlu əməliyyatlar: milyonlarla manatlıq qaçaqmal dövriyyədən çıxarıldı

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

Bakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə keçirilən yürüşlər başa çatıb - YENİLƏNİB

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Son xəbərlər

“Techno Rooms YOLO Beach Club”da üç günlük musiqi həftəsonu keçirəcək - FOTO - VİDEO

Bu gün, 20:00

"Qarabağ" Ukrayna klubuna böyük hesabla məğlub oldu

Bu gün, 17:53

Kərim Vəliyev türkiyəli generalın rəhbərlik etdiyi heyətlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:36

Yeni qaydalar qüvvədə: Bu ünvanlarda parklanma ləğv edildi

Bu gün, 17:19

DSX-dən uğurlu əməliyyatlar: milyonlarla manatlıq qaçaqmal dövriyyədən çıxarıldı

Bu gün, 17:08

Elnur Hidayətoğlu TƏBİB-dəki işindən ayrıldı

Bu gün, 16:54

İngiltərədə təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Bu gün, 16:44

Azərbaycan və Qazaxıstan miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

Bu gün, 16:34

DÇ-2026: İngiltərə, Belçika və ABŞ milliləri 1/16 final matçına çıxırlar

Bu gün, 16:22

Azərbaycanda 53 yaşlı həkim göldə batdı

Bu gün, 16:15

MEDİA: Respondentlərin 93,6 faizi Prezidentin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir

Bu gün, 16:04

Azərbaycanda bu şəxslərin evləri pulsuz TƏMİR OLUNACAQ

Bu gün, 15:52

Səhiyyə Nazirliyindən əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:41

Azərbaycan Hava Yolları Atırau və Aktöbə şəhərlərinə müntəzəm reyslərə başlayır

Bu gün, 15:25

DİM-dən imtahan verəcək abituriyentlərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:11

1news.az-ın əməkdaşı "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin qalibi oldu

Bu gün, 14:53

"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:41

"İdrak" liseyində şagird müəllimi ona irad bildirdiyi üçün güllələyibmiş

Bu gün, 14:35

Nurlana Əliyeva vəfat edib

Bu gün, 14:31
Bütün xəbərlər