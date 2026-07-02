 Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Qafar Ağayev12:47 - Bu gün
Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq payiz aylarında Bakı şəhərində yerləşən yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində istismar müddətini başa vurmuş eskalator və bəzi liftlər yenilənəcək.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a  verilən məlumata görə, bu işlər çərçivəsində bu sahədə dünyanın aparıcı istehsalçılarından biri hesab olunan Finlandiyanın məşhur “KONE” şirkətinin istehsalı olan yeni, müxtəlif hava şəraitlərinə davamlı olan eskalatorlar artıq sifarış olunub, hal-hazırda istehsalçı zavod tərəfindən mexanizmlərin individual ölçü və texniki göstəricilərə uyğun istehsalı başlayıb. Bu ilin oktyabr-noyabr aylarından etibarən onların paytaxta gətirilərək mərhələli şəkildə quraşdırılması işlərinə başlanılacaq.

Bu işlər çərçivəsində sakinlərdən daxil olan şikayətlər əsasında paytaxtın müxtəlif ərazilərində yerləşən 46 ünvandakı yerüstü və yeraltı keçiddə ümumilikdə 177 eskalatorun və 2 travelatorun (pilləsiz, gəzinti sürətini artırmaq üçün özü hərəkət edən şaquli yol) yenilənməsi nəzərdə tutulur.

Hazırda Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) balansında olan sözügedən eskalator və mexanizmlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən yenilənəndən sonra balansa qəbul ediləcək.

Paylaş:
170

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyənin ədliyyə nazirini qəbul edib

Mövqe

Ursula fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

İqtisadiyyat

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Cəmiyyət

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Cəmiyyət

Son altı ayda Azərbaycanda qanunsuz ov edən 62 nəfər saxlanılıb

Azərbaycana Avropadan turist axını 8 % artıb

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reylər olacaq

Leyla Əliyeva Yevlaxda Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzinin regional bölməsinin açılışında iştirak edib

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

Son xəbərlər

Son altı ayda Azərbaycanda qanunsuz ov edən 62 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:15

Ursula fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

Bu gün, 15:03

AMB 4 ödəniş təşkilatına çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:58

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Bu gün, 14:46

Azərbaycana Avropadan turist axını 8 % artıb

Bu gün, 14:26

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reylər olacaq

Bu gün, 13:37

Leyla Əliyeva Yevlaxda Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzinin regional bölməsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 13:21

Azərbaycan Polisinin yaranmasının 108-ci ildönümü qeyd olunub - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:59

Kiyevdə matəm elan edildi

Bu gün, 12:51

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Bu gün, 12:47

36 dərəcə isti, külək - 3 iyulun havası açıqlandı

Bu gün, 12:41

Taylandda 11 yaşlı uşaq sürdüyü yük maşını ilə 8 nəfəri öldürdü

Bu gün, 12:37

Gələn həftədən bağçalara elektron qəbul başlayır

Bu gün, 12:24

Bakıda daha iki yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:23

"Sabah" Avstriyada növbəti yoxlama matçını keçirəcək

Bu gün, 12:07

Bu ərazilərdə su olmayacaq

Bu gün, 11:50

Bakıda 10 avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirildi

Bu gün, 11:43

AmCham Azərbaycanın rəhbərliyində yeni təyinatlar: Birinci vitse-prezident və vitse-prezident seçildi

Bu gün, 11:35

"Arzum" ləqəbli bloqer məhkəmə zalından həbs edilib

Bu gün, 11:29

Bakıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürdü

Bu gün, 11:21
Bütün xəbərlər