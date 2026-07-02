 Ötən il Azərbaycanda qeydiyyatda olan daun sindromlu şəxslərin sayında azalma müşahidə olunub | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Ötən il Azərbaycanda qeydiyyatda olan daun sindromlu şəxslərin sayında azalma müşahidə olunub

First News Media17:30 - Bu gün
Ötən il Azərbaycanda qeydiyyatda olan daun sindromlu şəxslərin sayında azalma müşahidə olunub

Azərbaycanda 2025-ci ildə tibb müəssisələrində qeydiyyatda olan xəstələrin sayı 1122 (2024-cü ildə 1259) olub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, onlardan 624-ü kişi (553), 498-i qadındır (706). 703 nəfəri 0-13 yaş aralığında (861), 167-si 14-17 yaş (176), 252-si isə 18 və yuxarı yaşda (222) olan şəxslərdir.

Həmçinin ötən il 196 nəfərə ilk dəfə daun sindromu diaqnozu qoyulub. Onlardan 110-u kişi, 86-sı qadın olub. 162-si 0-13 yaş aralığında, 16-sı 14-17 yaş, 18-si isə 18 və yuxarı yaşda olan şəxslərdir.

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