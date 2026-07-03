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Cəmiyyət

Bakıda 2 hektar ərazi yanıb - VİDEO

First News Media17:48 - 03 / 07 / 2026
Bakıda 2 hektar ərazi yanıb - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək prospektində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

FHN-dən 1news.az-a verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində açıq ərazidə baş vermiş yanğın genişlənərək ətrafa yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində 2 hektar sahədə kol-kos və taxta tullantıları yanıb.

Ətraf ərazilər, o cümlədən ağaclıq sahə yanğından mühafizə olunub.

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