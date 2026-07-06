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Cəmiyyət

AMB 6 iyulun valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev10:00 - Bu gün
AMB 6 iyulun valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, iyulun 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0363 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,2041 manatadək bahalaşıb, avro isə 1,9436 manatadək ucuzlaşıb.

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