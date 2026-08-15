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Polşada ölkə tarixinin ən böyük hərbi paradı keçirilib

First News Media17:23 - Bu gün
Polşada ölkə tarixinin ən böyük hərbi paradı keçirilib

Polşanın paytaxtı Varşavada Ordu Günü münasibətilə ölkə tarixinin ən böyük paradı keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "TVP Info" telekanalı məlumat yayıb.

Tədbirə 1 800-ə yaxın hərbi qulluqçu, 300-dən çox yerüstü texnika və 60 uçuş aparatı, o cümlədən Polşa ordusunun silahlanmasına daxil olan ilk "F-35" qırıcısı cəlb olunub.

Paradda ABŞ, Kanada, Avstraliya, Litva, Rumıniya, İsveç, Estoniya və digər ölkələrin hərbi qulluqçuları da iştirak ediblər.

Müttəfiqlər arasında ən böyük kontingenti Fransa hərbçiləri, o cümlədən bu ölkənin Xarici Legion bölməsi təmsil edib.

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