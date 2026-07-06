 37 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

37 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

First News Media12:29 - Bu gün
37 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

İyulun 7-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Lakin səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz yarımadanın bəzi yerlərində arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-23° isti, gündüz 27-30° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-80 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi şimal və qərb rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-25° isti, gündüz 32-37° isti, dağlarda gecə 11-16° isti, gündüz 18-23°, bəzi yerlərdə 25-29° isti olacaq.

Paylaş:
288

Aktual

Mövqe

“Azərbaycan artıq yalnız beynəlxalq prosesləri izləyən deyil, həmin proseslərə təsir göstərən ölkədir” – MÜSAHİBƏ

İqtisadiyyat

Bakı-Naxçıvan reysləri təxirə salındı - AZAL-dan vacib məlumat

Siyasət

Azərbaycan Rusiyaya nota verib

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində daha 46 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sahibə Qafarova Zimbabve Respublikası Parlamentinin sədri Yakob Mudenda ilə görüşüb

Ədliyyə Nazirliyi dövlət icra məmuru vəzifəsinə qəbulla bağlı məlumat yayıb

Suraxanıda içməli su xəttinin bərpa işləri yekunlaşdı

Sabah bağçalara elektron qəbul başlayacaq

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin

Azərbaycan XİN-dən ABŞ-yə TƏBRİK

Sabah 36 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Dövlət başçısı: Artıq Azərbaycan ilə Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar

Son xəbərlər

Sahibə Qafarova Zimbabve Respublikası Parlamentinin sədri Yakob Mudenda ilə görüşüb

Bu gün, 17:56

Ədliyyə Nazirliyi dövlət icra məmuru vəzifəsinə qəbulla bağlı məlumat yayıb

Bu gün, 17:51

Suraxanıda içməli su xəttinin bərpa işləri yekunlaşdı

Bu gün, 17:44

Sabah bağçalara elektron qəbul başlayacaq

Bu gün, 17:38

“Azərbaycan artıq yalnız beynəlxalq prosesləri izləyən deyil, həmin proseslərə təsir göstərən ölkədir” – MÜSAHİBƏ

Bu gün, 17:38

Hazırda Azərbaycanda qızılca və suçiçəyi ilə bağlı epidemioloji vəziyyət sabitdir - RƏSMİ

Bu gün, 17:24

Bakı-Naxçıvan reysləri təxirə salındı - AZAL-dan vacib məlumat

Bu gün, 17:17

Binəqədidə velosiped oğrusu saxlanıldı

Bu gün, 17:13

Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

Bu gün, 16:49

Filipe Luis "Monako"nun baş məşqçisi olub

Bu gün, 16:44

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 30 vaqon propan qazı göndərilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:23

Azərbaycan Rusiyaya nota verib

Bu gün, 16:22

DÇ-2026: Portuqaliya İspaniya, ABŞ isə Belçika ilə qarşılaşacaq

Bu gün, 16:03

Türkiyə MMU-nun nümayəndə heyəti Naxçıvana səfər edib

Bu gün, 15:51

“Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” qanuna dəyişiklik təsdiqlənib

Bu gün, 15:51

Şükürbəyli kəndində daha 46 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:44

Şirvanda çətənə kolları yetişdirən səxş saxlanıldı

Bu gün, 15:43

Azərbaycan, Misir və Türkiyə hərbi pilotlarının iştirakı ilə keçirilən taktiki-uçuş təlimi başa çatıb - VİDEO

Bu gün, 15:29

ƏƏSMN: 150 xidmətin 90 faizdən çoxu elektronlaşdırılıb

Bu gün, 15:29

Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin ödəniş sistemi aktiv olub

Bu gün, 15:20
Bütün xəbərlər