Avro bahalaşdı, rubl ucuzlaşdı - AMB məzənnələri AÇIQLADI
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,03 % artaraq 1,9442 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,1954 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9442
|
100 Rusiya rublu
|
2,1954
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1802
|
1 Belarus rublu
|
0,6095
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1114
|
1 Çexiya kronu
|
0,0804
|
1 Çin yuanı
|
0,2502
|
1 Danimarka kronu
|
0,2601
|
1 Gürcü larisi
|
0,6449
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2762
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1764
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1101
|
1 İsrail şekeli
|
0,5670
|
1 Kanada dolları
|
1,1957
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4787
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3599
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5493
|
1 Moldova leyi
|
0,0966
|
1 Norveç kronu
|
0,1734
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6111
|
1 Polşa zlotası
|
0,4532
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3717
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0166
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3156
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3077
|
Türk lirəsi
|
0,0363
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0381
|
Yapon yeni
|
1,0508
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9682
|
Qızıl
|
7016,4950
|
Gümüş
|
103,4734
|
Platin
|
2745,2195
|
Palladium
|
2148,3580