 Avro bahalaşdı, rubl ucuzlaşdı - AMB məzənnələri AÇIQLADI | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Avro bahalaşdı, rubl ucuzlaşdı - AMB məzənnələri AÇIQLADI

Qafar Ağayev09:14 - Bu gün
Avro bahalaşdı, rubl ucuzlaşdı - AMB məzənnələri AÇIQLADI

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,03 % artaraq 1,9442 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,1954 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9442

100 Rusiya rublu

2,1954

1 Avstraliya dolları

1,1802

1 Belarus rublu

0,6095

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1114

1 Çexiya kronu

0,0804

1 Çin yuanı

0,2502

1 Danimarka kronu

0,2601

1 Gürcü larisi

0,6449

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2762

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1764

1 İsveçrə frankı

2,1101

1 İsrail şekeli

0,5670

1 Kanada dolları

1,1957

1 Küveyt dinarı

5,4787

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3599

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5493

1 Moldova leyi

0,0966

1 Norveç kronu

0,1734

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6111

1 Polşa zlotası

0,4532

1 Rumıniya leyi

0,3717

1 Serbiya dinarı

0,0166

1 Sinqapur dolları

1,3156

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3077

Türk lirəsi

0,0363

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0381

Yapon yeni

1,0508

Yeni Zelandiya dolları

0,9682

Qızıl

7016,4950

Gümüş

103,4734

Platin

2745,2195

Palladium

2148,3580

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