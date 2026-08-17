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DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib – SƏRƏNCAM

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DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib – SƏRƏNCAM

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama görə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilib:

2-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

 

Hüseynov Naseh İbrahim oğlu – polkovnik

 

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

 

Mehdiyev İlham İsmayıl oğlu – general-leytenant

Nağıyev Əfqan Vəli oğlu – general-leytenant

Rəhimov Rəşad Manaf oğlu – polkovnik

 

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

 

Abdayev Seymur Nurəddin oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Mirzəyev Mirzə Adil oğlu – polkovnik

Şükürov Pənah Osman oğlu – polkovnik

Tağıyev Bəhruz Sabir oğlu – polkovnik

Hüseynquliyev Şahin Yusif oğlu – polkovnik-leytenant

 

“Vətən uğrunda” medalı ilə

 

Qurbanov Natiq Nadir oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Nağıyev Məhəmməd Biladon oğlu – polkovnik

Nağıyev Murad Tofiq oğlu – polkovnik

Səlimov Elvin Vahub oğlu – polkovnik

Şükürov Mahmud Sabir oğlu – polkovnik

Ağayev Rasim Yunis oğlu – polkovnik-leytenant

Allahverdiyev Fərzənd Allahqulu oğlu – polkovnik-leytenant

Cahidzadə Nicat Etibar oğlu – polkovnik-leytenant

Əsədov Elməddin Kərim oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Əsədov Yusif Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant

Nəsibov Teymur Xəlil oğlu – polkovnik-leytenant

Rzayev Elvin Qalib oğlu – polkovnik-leytenant

Səfiyev Mübariz Məhəmməd oğlu – mayor

 

“İgidliyə görə” medalı ilə

 

Behbudov Allahverdi Şahlar oğlu – polkovnik

Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – polkovnik

Əsədov Hüseyn Aftandil oğlu – polkovnik

 

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

 

Bayramov Teyyub Nurəli oğlu – polkovnik

Eyvazov Şükür Məhəmməd oğlu – tibb xidməti polkovniki

Əliyev Zəfər Bəşir oğlu – polkovnik

Əmirov Ceyhun Cəbrail oğlu – polkovnik

Heydərov İsmayıl Qəhrəman oğlu – tibb xidməti polkovniki

Həmzəyev Muxtar İsmayıl oğlu – polkovnik

Quliyev İlqar Vaqif oğlu – ədliyyə polkovniki

Süleymanov Rəsul Təvəkkül oğlu – polkovnik

Abdullayev Anar Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Allahverdiyev Saleh Sabir oğlu – polkovnik-leytenant

Aslanov Vüsal Sayad oğlu – polkovnik-leytenant

Bayramov Ramin Bəkir oğlu – polkovnik-leytenant

Dadaşov Rahid Balağa oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Rövşən İskəndər oğlu – polkovnik-leytenant

Əmrahov İlqar Eldar oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı

Mahmudov Ramin Əli oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Məhərrəmov Fərhad Əli oğlu – polkovnik-leytenant

Sadıqov Sadiq Saleh oğlu – polkovnik-leytenant

Abbasov Rafael Elxan oğlu – mayor

Abışov Səbuhi Nadir oğlu – mayor

Bəşirov Nazir Xosrov oğlu – mayor

Cəfərli Azad Adil oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Əhmədov Qurban Əhməd oğlu – mayor

Əliyev Bəhruz Qəhraman oğlu – mayor

Ərəbova Dosxanım Arif qızı – mayor

Hüseynov Orxan Əjdər oğlu – mayor

İsgəndərov Cabir Hüseyn oğlu – mayor

Kərimov Nihad Həsənqulu oğlu – mayor

Qəhrəmanov Pərviz Azim oğlu – mayor

Quluzadə Ramil Əli oğlu – mayor

Mahmudov Kənan Həsən oğlu – mayor

Misgərli Sima Rahil qızı – tibb xidməti mayoru

Mustafazadə Samir Sadiq oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Nəcəfov Vüqar Qüdrət oğlu – mayor

Orucəliyev Rac Əyyar oğlu – mayor

Zaidov Üzeir Ələsgər oğlu – mayor

Zeynalov Sabir Qurban oğlu – mayor

Bayramlı Seymur İntiqam oğlu – kapitan

Həziyev Rəşad Nüsrəddin oğlu – kapitan

İslamov Mirzə Rəşid oğlu – kapitan

Mahmudova Samirə İxtiyar qızı – kapitan

Mehtiyev Məzahir Ayaz oğlu – kapitan

Muradov Valeh Nizaməli oğlu – kapitan-leytenant

Rzayev Emin Salam oğlu – kapitan

Sadıqov Səməd Şahin oğlu – kapitan-leytenant

Salayev Rahib Hümbət oğlu – kapitan

Seyidli Mirvasif Mirsətdar oğlu – kapitan

Abdullayev Qəhrəman Allahyar oğlu – baş gizir

Eyvazov Orxan Eyvaz oğlu – baş miçman

İsgəndərov Daşdəmir Nizami oğlu – baş gizir

Qasımova Sevda İlham qızı – baş gizir

Şirəliyeva Ülkər Eldar qızı – baş gizir

Göyüşov Nemət Tələt oğlu – gizir

Məhərrəmov Asif Arif oğlu – gizir.

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