DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib – SƏRƏNCAM
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama görə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilib:
2-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Hüseynov Naseh İbrahim oğlu – polkovnik
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Mehdiyev İlham İsmayıl oğlu – general-leytenant
Nağıyev Əfqan Vəli oğlu – general-leytenant
Rəhimov Rəşad Manaf oğlu – polkovnik
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Abdayev Seymur Nurəddin oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Mirzəyev Mirzə Adil oğlu – polkovnik
Şükürov Pənah Osman oğlu – polkovnik
Tağıyev Bəhruz Sabir oğlu – polkovnik
Hüseynquliyev Şahin Yusif oğlu – polkovnik-leytenant
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Qurbanov Natiq Nadir oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Nağıyev Məhəmməd Biladon oğlu – polkovnik
Nağıyev Murad Tofiq oğlu – polkovnik
Səlimov Elvin Vahub oğlu – polkovnik
Şükürov Mahmud Sabir oğlu – polkovnik
Ağayev Rasim Yunis oğlu – polkovnik-leytenant
Allahverdiyev Fərzənd Allahqulu oğlu – polkovnik-leytenant
Cahidzadə Nicat Etibar oğlu – polkovnik-leytenant
Əsədov Elməddin Kərim oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Əsədov Yusif Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant
Nəsibov Teymur Xəlil oğlu – polkovnik-leytenant
Rzayev Elvin Qalib oğlu – polkovnik-leytenant
Səfiyev Mübariz Məhəmməd oğlu – mayor
“İgidliyə görə” medalı ilə
Behbudov Allahverdi Şahlar oğlu – polkovnik
Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – polkovnik
Əsədov Hüseyn Aftandil oğlu – polkovnik
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Bayramov Teyyub Nurəli oğlu – polkovnik
Eyvazov Şükür Məhəmməd oğlu – tibb xidməti polkovniki
Əliyev Zəfər Bəşir oğlu – polkovnik
Əmirov Ceyhun Cəbrail oğlu – polkovnik
Heydərov İsmayıl Qəhrəman oğlu – tibb xidməti polkovniki
Həmzəyev Muxtar İsmayıl oğlu – polkovnik
Quliyev İlqar Vaqif oğlu – ədliyyə polkovniki
Süleymanov Rəsul Təvəkkül oğlu – polkovnik
Abdullayev Anar Arif oğlu – polkovnik-leytenant
Allahverdiyev Saleh Sabir oğlu – polkovnik-leytenant
Aslanov Vüsal Sayad oğlu – polkovnik-leytenant
Bayramov Ramin Bəkir oğlu – polkovnik-leytenant
Dadaşov Rahid Balağa oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Rövşən İskəndər oğlu – polkovnik-leytenant
Əmrahov İlqar Eldar oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Mahmudov Ramin Əli oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Məhərrəmov Fərhad Əli oğlu – polkovnik-leytenant
Sadıqov Sadiq Saleh oğlu – polkovnik-leytenant
Abbasov Rafael Elxan oğlu – mayor
Abışov Səbuhi Nadir oğlu – mayor
Bəşirov Nazir Xosrov oğlu – mayor
Cəfərli Azad Adil oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Əhmədov Qurban Əhməd oğlu – mayor
Əliyev Bəhruz Qəhraman oğlu – mayor
Ərəbova Dosxanım Arif qızı – mayor
Hüseynov Orxan Əjdər oğlu – mayor
İsgəndərov Cabir Hüseyn oğlu – mayor
Kərimov Nihad Həsənqulu oğlu – mayor
Qəhrəmanov Pərviz Azim oğlu – mayor
Quluzadə Ramil Əli oğlu – mayor
Mahmudov Kənan Həsən oğlu – mayor
Misgərli Sima Rahil qızı – tibb xidməti mayoru
Mustafazadə Samir Sadiq oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Nəcəfov Vüqar Qüdrət oğlu – mayor
Orucəliyev Rac Əyyar oğlu – mayor
Zaidov Üzeir Ələsgər oğlu – mayor
Zeynalov Sabir Qurban oğlu – mayor
Bayramlı Seymur İntiqam oğlu – kapitan
Həziyev Rəşad Nüsrəddin oğlu – kapitan
İslamov Mirzə Rəşid oğlu – kapitan
Mahmudova Samirə İxtiyar qızı – kapitan
Mehtiyev Məzahir Ayaz oğlu – kapitan
Muradov Valeh Nizaməli oğlu – kapitan-leytenant
Rzayev Emin Salam oğlu – kapitan
Sadıqov Səməd Şahin oğlu – kapitan-leytenant
Salayev Rahib Hümbət oğlu – kapitan
Seyidli Mirvasif Mirsətdar oğlu – kapitan
Abdullayev Qəhrəman Allahyar oğlu – baş gizir
Eyvazov Orxan Eyvaz oğlu – baş miçman
İsgəndərov Daşdəmir Nizami oğlu – baş gizir
Qasımova Sevda İlham qızı – baş gizir
Şirəliyeva Ülkər Eldar qızı – baş gizir
Göyüşov Nemət Tələt oğlu – gizir
Məhərrəmov Asif Arif oğlu – gizir.