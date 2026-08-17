İndoneziyada zəlzələ: ölənlərin sayı 53-ə çatdı
İndoneziyanın Flores bölgəsində avqustun 15-də baş verən 7,7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 53-ə, yaralananların sayı isə 135-ə yüksəlib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, zəlzələdən sonra ən güclüsü 6,2 bal olan ən azı 235 afterşok qeydə alınıb. Təbii fəlakət nəticəsində 900-dən çox ev dağılıb, 450 evə ziyan dəyib, təxminən 5 min nəfər müvəqqəti sığınacaqlara yerləşdirilib.
Axtarış-xilasetmə işlərinin sürətləndirilməsi məqsədilə Şərqi Nusa Tenqara əyalətində 14 günlük fövqəladə vəziyyət elan edilib.
Sürüşmələr səbəbindən bölgədə bəzi yolların, ümumilikdə təxminən 700 kilometrlik yol şəbəkəsinin ayrı-ayrı hissələri bağlanıb.
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