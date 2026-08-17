General-mayor Abbasəli Novruzov torpağa tapşırılıb - FOTO
Bu gün general-mayor Abbasəli Novruzov Hərbi Memorial Məzarlıqda dəfn edilib.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, mərasimdə müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov, Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev, DSX-nin və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri, mərhumun ailə üzvləri və yaxınları iştirak ediblər.
Mərasimdə tabutun büküldüyü üçrəngli Azərbaycan Bayrağı mərhumun yaxınlarına təqdim olunub.
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