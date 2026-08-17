 Şəhid DSX hərbçilərinə “Vətənə xidmətə görə” ordeni verildi – SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
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Şəhid DSX hərbçilərinə “Vətənə xidmətə görə” ordeni verildi – SƏRƏNCAM

First News Media12:11 - Bu gün
Şəhid DSX hərbçilərinə “Vətənə xidmətə görə” ordeni verildi – SƏRƏNCAM

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında və dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti vəzifələrinin icrası zamanı igidlik və mərdlik göstərmiş, hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları icra edərkən vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçisi ölümündən sonra 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif ediliblər.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, təltif olunanlar aşağıdakılardır:

Nəzirov Emil Nəzir oğlu – polkovnik

Baxışlı Baxış Elşən oğlu – mayor

Əhmədov Elbrus Səmrəddin oğlu – mayor

Əliyev Emil Elman oğlu – mayor

Mayılov Emil Şahid oğlu – mayor

Məmmədov Murad Yaşar oğlu – mayor

Bayramlı Cavid Əhliman oğlu – kapitan

Əhmədxanov Ceyhun Xanlar oğlu – tibb xidməti kapitanı

Qaraisayev Teymur Ənvər oğlu – kapitan

Meydanov Elməddin Bahəddin oğlu – kapitan

Muxtarov Sərxan İlqar oğlu – kapitan

Eyvazov Samir Elmar oğlu – baş leytenant

Nağıyev Fərid Təyyar oğlu – baş leytenant

Süleymanov Abdulla Telman oğlu – leytenant

Alimov Fərid Elçin oğlu – gizir

Abasov Davud Yalçın oğlu – kiçik gizir

Bağırlı Mirsədi Mircəfər oğlu – kiçik gizir

Hüseynov İmamalı Cəlil oğlu – kiçik gizir

İbrahimov Elnur Dönməz oğlu – kiçik gizir

İbrahimov Sultan Mikayıl oğlu – kiçik gizir

Qasımov Xalid Rafik oğlu – kiçik gizir

Quliyev Fərid Ayazxan oğlu – kiçik gizir

Məmmədli Əşrəf Elman oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Əli Zeynal oğlu – kiçik gizir

Mustafayev Əkbər Natiq oğlu – kiçik gizir

Namazov Elcan Hidayət oğlu – kiçik gizir

Paxırov Elsevər Eyvaz oğlu – kiçik gizir

Ramazanlı Əlizamin Umud oğlu – kiçik gizir

Şükürov Alim Davud oğlu – kiçik gizir

Tağıyev Şahin Rəhim oğlu – kiçik gizir

Əliyev Rəvan Yusif oğlu – əsgər

Fərzəliyev Fərzalı Əlimövsüm oğlu – əsgər

Hüseynov Vusal Yəhya oğlu – əsgər

İsgəndərli Səbuhi Yaşar oğlu – əsgər

Qalayçiyev Faiq İsrafil oğlu – əsgər

Qasımov Mürtaza Elman oğlu – əsgər

Quliyev Mehtab Ənvər oğlu – əsgər

Nağıyev Əli Elşən oğlu – əsgər

Paşazadə Orxan Nazim oğlu – əsgər

Vəliyev İbrahim Ələmşah oğlu – əsgər

Nəbiyev Elçin Fikrət oğlu.

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