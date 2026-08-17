Şəhid DSX hərbçilərinə “Vətənə xidmətə görə” ordeni verildi – SƏRƏNCAM
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında və dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti vəzifələrinin icrası zamanı igidlik və mərdlik göstərmiş, hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları icra edərkən vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçisi ölümündən sonra 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif ediliblər.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, təltif olunanlar aşağıdakılardır:
Nəzirov Emil Nəzir oğlu – polkovnik
Baxışlı Baxış Elşən oğlu – mayor
Əhmədov Elbrus Səmrəddin oğlu – mayor
Əliyev Emil Elman oğlu – mayor
Mayılov Emil Şahid oğlu – mayor
Məmmədov Murad Yaşar oğlu – mayor
Bayramlı Cavid Əhliman oğlu – kapitan
Əhmədxanov Ceyhun Xanlar oğlu – tibb xidməti kapitanı
Qaraisayev Teymur Ənvər oğlu – kapitan
Meydanov Elməddin Bahəddin oğlu – kapitan
Muxtarov Sərxan İlqar oğlu – kapitan
Eyvazov Samir Elmar oğlu – baş leytenant
Nağıyev Fərid Təyyar oğlu – baş leytenant
Süleymanov Abdulla Telman oğlu – leytenant
Alimov Fərid Elçin oğlu – gizir
Abasov Davud Yalçın oğlu – kiçik gizir
Bağırlı Mirsədi Mircəfər oğlu – kiçik gizir
Hüseynov İmamalı Cəlil oğlu – kiçik gizir
İbrahimov Elnur Dönməz oğlu – kiçik gizir
İbrahimov Sultan Mikayıl oğlu – kiçik gizir
Qasımov Xalid Rafik oğlu – kiçik gizir
Quliyev Fərid Ayazxan oğlu – kiçik gizir
Məmmədli Əşrəf Elman oğlu – kiçik gizir
Məmmədov Əli Zeynal oğlu – kiçik gizir
Mustafayev Əkbər Natiq oğlu – kiçik gizir
Namazov Elcan Hidayət oğlu – kiçik gizir
Paxırov Elsevər Eyvaz oğlu – kiçik gizir
Ramazanlı Əlizamin Umud oğlu – kiçik gizir
Şükürov Alim Davud oğlu – kiçik gizir
Tağıyev Şahin Rəhim oğlu – kiçik gizir
Əliyev Rəvan Yusif oğlu – əsgər
Fərzəliyev Fərzalı Əlimövsüm oğlu – əsgər
Hüseynov Vusal Yəhya oğlu – əsgər
İsgəndərli Səbuhi Yaşar oğlu – əsgər
Qalayçiyev Faiq İsrafil oğlu – əsgər
Qasımov Mürtaza Elman oğlu – əsgər
Quliyev Mehtab Ənvər oğlu – əsgər
Nağıyev Əli Elşən oğlu – əsgər
Paşazadə Orxan Nazim oğlu – əsgər
Vəliyev İbrahim Ələmşah oğlu – əsgər
Nəbiyev Elçin Fikrət oğlu.