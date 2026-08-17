 İlham Əliyev Ukraynanın sabiq Prezidenti Viktor Yuşenko ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
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İlham Əliyev Ukraynanın sabiq Prezidenti Viktor Yuşenko ilə görüşüb

First News Media11:46 - Bu gün
İlham Əliyev Ukraynanın sabiq Prezidenti Viktor Yuşenko ilə görüşüb

Azərbaycanda Prezidenti İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Ukraynanın sabiq Prezidenti Viktor Yuşenko ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı "X" hesabında qeyd edib.

"20 ildən artıq davam edən tanışlığımız əsnasında xoş xatirələrimizi bölüşdük, Azərbaycan–Ukrayna münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyümüz birgə işləri xatırladıq və əlaqələrin gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq. Görüş zamanı Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri tərəfindən mənə "İrpin şəhərinin fəxri vətəndaşı" vəsiqəsi təqdim edildi", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

 

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