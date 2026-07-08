Azərbaycan və İordaniya viza rejimini ləğv edir
Azərbaycan və İordaniya ümumvətəndaş pasportlarının sahibləri üçün qarşılıqlı viza rejimini ləğv edir.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İordaniya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Müvafiq sazişi Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və onun iordaniyalı həmkarı Əymən Əs-Safadi imzalayıblar.
Bundan əlavə, XİN başçıları iki ölkənin hökumətləri arasında energetika sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.
وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف @Bayramov_Jeyhun اليوم في باكو:
- اتفاقيةً بين حكومتَي البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية.
- مذكّرةَ تفاهم… pic.twitter.com/CbdhmaS3SC — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 8, 2026