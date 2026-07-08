 Sabah bəzi yerlərdə leysan yağacaq - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah bəzi yerlərdə leysan yağacaq - PROQNOZ

First News Media12:46 - Bu gün
Sabah bəzi yerlərdə leysan yağacaq - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Lakin səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Havanın temperaturu gecə 19-23° isti, gündüz 28-31° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-80 %, gündüz 55-65 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-24° isti, gündüz 30-35° isti, dağlarda gecə 10-15° isti, gündüz 20-25°, bəzi yerlərdə 27-29° isti olacaq.

Paylaş:
111

Aktual

Cəmiyyət

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

Siyasət

XİN başçısı: Xarici münaqişələrdə iştirak edənləri cinayət məsuliyyəti gözləyir

Siyasət

Ceyhun Bayramovdan xaricə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarına ÇAĞIRIŞ

Siyasət

Nazir: İordaniya və Azərbaycan arasında imzalanan sazişlər turizmə, ticarətə və biznes əlaqələrinə təkan verəcək

Cəmiyyət

“Liman Estate” – Bakıda yeni yaşam standartı - FOTO - VİDEO

İyulun 12-də keçiriləcək qəbul imtahanında 37 minə yaxın abituriyent iştirak edəcək

HHQ və XTQ komandanları təltif olunub

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Agentlik Abşeronda çəyirtkələrin kütləvi yayılması ilə bağlı hərəkətə keçdi

Sabah 36 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Yasamalda evdə partlayış olub: Ölən və yaralananlar var

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Son xəbərlər

“Liman Estate” – Bakıda yeni yaşam standartı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:10

İyulun 12-də keçiriləcək qəbul imtahanında 37 minə yaxın abituriyent iştirak edəcək

Bu gün, 14:57

HHQ və XTQ komandanları təltif olunub

Bu gün, 14:36

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:17

XİN başçısı: Xarici münaqişələrdə iştirak edənləri cinayət məsuliyyəti gözləyir

Bu gün, 14:12

Ceyhun Bayramovdan xaricə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarına ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:03

Nazir: İordaniya və Azərbaycan arasında imzalanan sazişlər turizmə, ticarətə və biznes əlaqələrinə təkan verəcək

Bu gün, 13:56

İordaniyanın xarici işlər naziri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə dəstəyini ifadə edib

Bu gün, 13:49

Nazir: Azərbaycan və İordaniya arasında yeni sazişlər imzalanıb

Bu gün, 13:32

"Air de Lalique": Bakıda "Lalique" brendinin yeni kolleksiyası təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:30

Ceyhun Bayramov: İordaniya ilə ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində işlər görüləcək

Bu gün, 13:29

Yol polisi fermerlərə və traktor sürücülərinə müraciət etdi

Bu gün, 13:22

Laçında 8 mindən çox çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib

Bu gün, 13:19

İrandan Azərbaycana 78 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alındı

Bu gün, 13:09

“Level Tower”: ultra-premium “Klub evi”, Bakının tam ürəyində yeni həyat səviyyəsi - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 13:00

Sabah bəzi yerlərdə leysan yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Quru Qoşunlarında əməliyyat təlimi keçirilir - FOTO- VİDEO

Bu gün, 12:35

Azərbaycan və İordaniya viza rejimini ləğv edir

Bu gün, 12:24

Bakıda velosiped və skuter zolaqları genişləndirilir

Bu gün, 12:09

Azərbaycan və İordaniya XİN başçıları danışıqlar aparır

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər