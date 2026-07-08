 Azərbaycan və Əlcəzair arasında Birgə Komissiyanın tərkibi təsdiqlənib | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Azərbaycan və Əlcəzair arasında Birgə Komissiyanın tərkibi təsdiqlənib

First News Media15:42 - Bu gün
Azərbaycan və Əlcəzair arasında Birgə Komissiyanın tərkibi təsdiqlənib

Azərbaycanla Əlcəzair arasında ticarət, iqtisadi, elmi və texniki əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən tərkibi təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, iki ölkə arasında Birgə Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən tərkibi belədir:

Komissiyanın həmsədri

Azərbaycan Respublikasının energetika naziri

Komissiyanın üzvləri

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası elm və təhsil nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti

Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli qurumunun İdarə Heyətinin sədri

Azərbaycan Respublikasının Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

Sərəncamda qeyd olunub ki, Xarici İşlər Nazirliyi Birgə Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən tərkibi barədə Əlcəzair tərəfinə müvafiq bildiriş göndərməlidir.

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