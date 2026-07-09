 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:23 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,1 % artaraq 1,9426 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2145 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9426

100 Rusiya rublu

2,2145

1 Avstraliya dolları

1,1794

1 Belarus rublu

0,6095

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1132

1 Çexiya kronu

0,0801

1 Çin yuanı

0,2500

1 Danimarka kronu

0,2599

1 Gürcü larisi

0,6455

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2779

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1756

1 İsveçrə frankı

2,1062

1 İsrail şekeli

0,5592

1 Kanada dolları

1,2002

1 Küveyt dinarı

5,4863

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3624

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5391

1 Moldova leyi

0,0967

1 Norveç kronu

0,1744

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6112

1 Polşa zlotası

0,4509

1 Rumıniya leyi

0,3711

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3151

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3067

Türk lirəsi

0,0363

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0382

Yapon yeni

1,0466

Yeni Zelandiya dolları

0,9733

Qızıl

6908,7915

Gümüş

98,5781

Platin

2719,3030

Palladium

2086,6820

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