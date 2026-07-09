AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,1 % artaraq 1,9426 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2145 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9426
|
100 Rusiya rublu
|
2,2145
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1794
|
1 Belarus rublu
|
0,6095
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1132
|
1 Çexiya kronu
|
0,0801
|
1 Çin yuanı
|
0,2500
|
1 Danimarka kronu
|
0,2599
|
1 Gürcü larisi
|
0,6455
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2779
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1756
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1062
|
1 İsrail şekeli
|
0,5592
|
1 Kanada dolları
|
1,2002
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4863
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3624
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5391
|
1 Moldova leyi
|
0,0967
|
1 Norveç kronu
|
0,1744
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6112
|
1 Polşa zlotası
|
0,4509
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3711
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3151
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3067
|
Türk lirəsi
|
0,0363
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0382
|
Yapon yeni
|
1,0466
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9733
|
Qızıl
|
6908,7915
|
Gümüş
|
98,5781
|
Platin
|
2719,3030
|
Palladium
|
2086,6820