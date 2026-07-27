AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9385 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,1834 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9385
|
100 Rusiya rublu
|
2,1834
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1894
|
1 Belarus rublu
|
0,5854
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1158
|
1 Çexiya kronu
|
0,0803
|
1 Çin yuanı
|
0,2511
|
1 Danimarka kronu
|
0,2593
|
1 Gürcü larisi
|
0,6468
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0177
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2696
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1757
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0855
|
1 İsrail şekeli
|
0,5581
|
1 Kanada dolları
|
1,2070
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4839
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3583
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5388
|
1 Moldova leyi
|
0,0965
|
1 Norveç kronu
|
0,1775
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6113
|
1 Polşa zlotası
|
0,4494
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3715
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3178
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3048
|
Türk lirəsi
|
0,0359
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0392
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9855
|
Qızıl
|
6951,4445
|
Gümüş
|
100,7726
|
Platin
|
2758,6750
|
Palladium
|
2150,5510