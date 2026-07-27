 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:29 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9385 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,1834 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9385

100 Rusiya rublu

2,1834

1 Avstraliya dolları

1,1894

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1158

1 Çexiya kronu

0,0803

1 Çin yuanı

0,2511

1 Danimarka kronu

0,2593

1 Gürcü larisi

0,6468

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2696

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1757

1 İsveçrə frankı

2,0855

1 İsrail şekeli

0,5581

1 Kanada dolları

1,2070

1 Küveyt dinarı

5,4839

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3583

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5388

1 Moldova leyi

0,0965

1 Norveç kronu

0,1775

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6113

1 Polşa zlotası

0,4494

1 Rumıniya leyi

0,3715

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3178

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3048

Türk lirəsi

0,0359

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0392

Yeni Zelandiya dolları

0,9855

Qızıl

6951,4445

Gümüş

100,7726

Platin

2758,6750

Palladium

2150,5510

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