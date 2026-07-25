 Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dollardan aşağı düşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dollardan aşağı düşüb

First News Media09:46 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dollardan aşağı düşüb

Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 6,37 ABŞ dolları və ya 5,84 % azalaraq 102,73 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki , bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin sentyabr fyuçerslərinin qiyməti 98,33 ABŞ dolları təşkil edib.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 6,43 ABŞ dolları və ya 6,11 % azalaraq 98,75 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

Paylaş:
76

Aktual

Siyasət

Milli Məclisdən ABŞ Konqresinin komitəsində Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş qanun layihəsinə ETİRAZ

Cəmiyyət

Arzumun vəkili ev dustaqlığı qərarına aydınlıq gətirdi: "Bu, cəza deyil"

Cəmiyyət

Dənizdə ölüm dalğası: Bizi boğan sudur, yoxsa öz səhvlərimiz?

Rəsmi

Rəşad Məmmədov Azərbaycanın Özbəkistanda səfiri təyin edilib

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dollardan aşağı düşüb

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarlarında sərnişin yerlərinin sayı təqribən 120 faiz artırılıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 109 dolları keçib

Azərbaycan nefti kəskin bahalaşdı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

Sizin üçün xəbərlər

Dünya bazarında qızılın qiyməti yenidən yüksəldi

Dünya bazarında neft yenidən ucuzlaşdı

Gürcüstan Azərbaycandan neftin və neft yağlarının idxalını 2 dəfə artırıb

Qızılın qiyməti yenidən bahalaşdı

Son xəbərlər

Gürcüstanda elektrik təchizatı tam bərpa olunub

Bu gün, 11:50

Hacıqabulda qatar yoluna çıxan 53 yaşlı kişi həyatını itirdi

Bu gün, 11:36

Bakıda iki küçənin təmirinə 23 milyon manata yaxın pul ayırılacaq

Bu gün, 11:23

Cəbrayılın Soltanlı kəndinə ilin sonunadək ilk sakinlərin köçü planlaşdırılır

Bu gün, 11:07

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:52

Arzumun vəkili ev dustaqlığı qərarına aydınlıq gətirdi: "Bu, cəza deyil"

Bu gün, 10:37

Bakıda Avropa Cüdo Ümidləri Turnirinə start verilib

Bu gün, 10:28

41 dərəcə isti gözlənilir - Suda sərinləmək istəyənlərin DİQQƏTİNƏ

Bu gün, 10:17

Tramp zarafatla yenidən namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırdığını bildirib

Bu gün, 09:52

Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dollardan aşağı düşüb

Bu gün, 09:46

Gürcüstanda yenə işıqlar sönüb

Bu gün, 09:36

Vyetnam da uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdırır

Bu gün, 09:20

Si Cinpin Qırğızıstana dövlət səfəri edəcək

Bu gün, 09:03

FHN həftəsonu su hövzələrinə üz tutacaq vətəndaşlara müraciət etdi

Bu gün, 09:00

Doktorantura səviyyəsində xarici dil fənni üzrə qəbul nəticələri elan olunub

24 / 07 / 2026, 17:57

Vaxtı bitmiş içkilərə “yeni tarix” qoydular – AQTA aşkarladı - VİDEO

24 / 07 / 2026, 17:48

Məhkəmə Məmməd Musayevlə əlbir olan sahibkarlarla bağlı qərar verdi

24 / 07 / 2026, 17:37

GEROPHARM “DREAM FEST 2026” festivalında sağlam həyat tərzi tərəfdaşı kimi çıxış edib - FOTO

24 / 07 / 2026, 17:31

DİM doktorantura və dissertantura imtahanlarının nəticələrini açıqladı

24 / 07 / 2026, 17:17

Milli Məclisdən ABŞ Konqresinin komitəsində Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş qanun layihəsinə ETİRAZ

24 / 07 / 2026, 17:11
Bütün xəbərlər