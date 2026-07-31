İnfantinonun baş müşaviri FIFA-nın yeni planlarına etiraz olaraq istefa verdi
FIFA prezidenti Canni İnfantinonun baş müşaviri Karlos Kordeyro dünya çempionatlarını idarə edəcək kommersiya strukturunda payın özəl investorlara satılması ilə bağlı təşkilatın təklifi ilə razılaşmayaraq istefa verib. O, vəzifəsini dərhal qüvvəyə minən qərarla tərk edib. Bu barədə Sky News, Al Jazeera və AP agentliyi məlumat yayıb.
Kordeyro dünya futbolunda adi bir fiqur deyil. O, 2018-2020-ci illərdə ABŞ Futbol Federasiyasına rəhbərlik edib, ondan əvvəl 35 ildən çox bank sahəsində çalışıb, Goldman Sachs-ın partnyoru olub, 2021-ci ildə isə FIFA prezidentinin qlobal strategiya və idarəetmə üzrə baş müşaviri vəzifəsini tutub. 2025-ci ilin mayında o, Ağ Evin 2026-cı ilin dünya çempionatı üzrə işçi qrupunun baş müşaviri təyin edilib və son illərdə İnfantinonu Ağ Evə səfərlərində dəfələrlə müşayiət edib.
"FIFA prezidentinin baş müşaviri, keçmiş bankir və ömrü boyu futbol azarkeşi olaraq, FIFA dünya çempionatında payın satılması imkanını nəzərdən keçirərkən kənarda qala bilmərəm, - Kordeyronun bəyanatında deyilir. - İcazə verin aydın deyim: mənim bu təklifə heç bir aidiyyətim olmayıb və mən qeyd-şərtsiz olaraq onun əleyhinəyəm. Bu, FIFA-nın üzvü olan assosiasiyalar üçün pis sazişdir, futbol üçün pis sazişdir və oyunun uzunmüddətli gələcəyi üçün pis sazişdir".
Keçmiş müşavirin əsas iddiaları investisiya cəlb edilməsi ideyasının özü ilə deyil, daha çox qərarın necə hazırlandığı ilə bağlıdır. "Ən çox narahat edən fundamental suallara cavabların olmamasıdır, - o bildirib. - Niyə məhz bu saziş? Niyə indi? Hansı nəzarət nəzərdə tutulub? Kim qazanır? Rəqabətli seçim olubmu? Hansı idarəetmə sistemi yaradılacaq? İnvestorlar nəticə etibarilə nə əldə edəcək və bu, futbola hansı qiymətə başa gələcək? Bu suallar əsasən cavabsız qalır, bununla belə üzv assosiasiyalara nəhəng əhəmiyyət daşıyan qərarı 50 gündən bir qədər çox müddətdə qəbul etmək, ya da geridə qalmaq riski ilə üzləşmək təklif olunur".
Bank sahəsindəki təcrübəsinə istinad edən Kordeyro vurğulayıb ki, o, həm aktivin dəyərini, həm də ona olan hüquqların bir hissəsindən imtinanın nəticələrini anlayır: "Məhz buna görə də bu təklif rədd edilməlidir". O, 4,2 milyard dollar cəlb etmək üçün futbolun ən qiymətli aktivində daimi payın satılmasını "az məna daşıyan" addım adlandırıb.
"Bu təklif FIFA-nın gələcəyi üçün müəyyənedici məsələyə çevrildi, - o yekunlaşdırıb. - Diqqətlə düşündükdən sonra artıq FIFA prezidentinin baş müşaviri kimi işimi davam etdirə bilmirəm. Ona görə də dərhal qüvvəyə minməklə istefa verdim".
İstefa FIFA-nın "heç kim futbolu satmır" deyə israr etdiyi bəyanat yaydığı gün baş verib, təşkilat həmçinin milli assosiasiyalarla məsləhətləşmə prosesini sona çatdırmaq niyyətini təsdiqləyib.
Söhbət FIFA-nın kommersiya hüquqlarını və turnirlərin keçirilməsini öz üzərinə götürəcək, təxminən 20 milyard dollar dəyərində FIFA Forward Enterprise adlı törəmə strukturun yaradılması planından gedir. Kənar investorlara 20 %-ə qədər pay təklif olunur. FIFA-nın üzvü olan 211 assosiasiyaya öz mövqeyini 19 sentyabra qədər müəyyənləşdirmək təklif edilib: planın təsdiqi halında hər biri 2027-2030-cu illər dövrü üçün 40 milyon dollara qədər vəsait ala bilər, imtina halında isə təxminən 10 milyon dollar.