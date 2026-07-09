Azərbaycan XİN Cənubi Sudanı təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Sudanı bu ölkənin Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" hesabında paylaşım edib.
"Cənubi Sudan Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, bu ölkəyə davamlı sülh, sabitlik və firavanlıq arzulayırıq", - deyə payalşımda qeyd edilib.
We extend our warmest congratulations to the Republic of South Sudan on the occasion of its Independence Day, wishing the nation continued peace, stability, and prosperity.
Happy Independence Day, South Sudan! 🇦🇿🇸🇸@SouthSudanGov pic.twitter.com/UjoQdM5D2H — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 9, 2026
84