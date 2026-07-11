 Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

First News Media18:19 - Bu gün
Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər müdiri Ramin Quluzadə dövlətimizin başçısına “Xankəndi” Mehmanxana Kompleksinə aid “Xankəndi” hotelində yaradılmış şərait haqqında məlumat verdi. Bildirildi ki, dördmərtəbəli hotel binasında qonaqların rahat qalması üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.

Burada ümumilikdə 101 otaq var. Otaqlardan 92-si “deluxe”, 4-ü “superior”, 3-ü “deluxe suite” və 2-si isə “executive suite” kateqoriyalarına aiddir. Hoteldə eyni vaxtda 236 qonaq qala bilər. Burada bir sıra ictimai iaşə obyektləri, o cümlədən kafe, restoranlar və idman zalı fəaliyyət göstərəcək. Hoteldə 45 nəfər işlə təmin ediləcək.

Onlardan 20-si işğaldan azad edilmiş şəhər və rayonlardan olan sakinlərdir. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş digər ərazilərimizdə olduğu kimi, Xankəndidə də turizm infrastrukturunun inkişafına xüsusi önəm verilir.

Qədim tarixə malik Xankəndi şəhərində müasir hotellərin, istirahət mərkəzlərinin və iaşə obyektlərinin yaradılması bu gün prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu, qonaqlar üçün yüksək standartlara uyğun rahat mühit yaratmaqla yanaşı, Xankəndinin bərpasındakı sürətli dinamikanı və görülən işlərin real miqyasını birbaşa nümayiş etdirir.

Paylaş:
161

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndində olub

Rəsmi

Dövlət başçısı Şuşanın Qarabağ küçəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub - FOTO

Rəsmi

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndində olub

Dövlət başçısı Şuşanın Qarabağ küçəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub - FOTO

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub - FOTO

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Malavi liderini təbrik edib

Dövlət başçısı Şuşanın Qarabağ küçəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub - FOTO

“Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” qanuna dəyişiklik təsdiqlənib

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub - FOTO

Son xəbərlər

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 18:19

Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndində olub

Bu gün, 17:55

Xaçmazda avtomobillə birlikdə gölə düşmüş şəxsin meyiti sudan çıxarılıb

Bu gün, 17:29

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Bu gün, 16:38

Dövlət başçısı Şuşanın Qarabağ küçəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub - FOTO

Bu gün, 16:20

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 16:15

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

Bu gün, 15:50

Şuşada “Sadıqcanın evi”nin bərpadan sonra açılışı olub - FOTO

Bu gün, 15:27

Fatiməni qətlə yetirməkdə ittiham olunan xalası oğlu Batumidə tutuldu

Bu gün, 15:18

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Bu gün, 15:05

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 14:28

İlin sonuna qədər İlin sonunadək Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə qayıdacaq ailələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 14:09

Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina-Fasonun Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutu arasında memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:32

Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu dekolonizasiya məsələsini beynəlxalq səviyyəyə çıxarıb

Bu gün, 12:57

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

Bu gün, 12:53

Jan-Mişel Bryun: Qarabağ müharibəsi zamanı Qərbdə münaqişənin birtərəfli işıqlandırıldığını gördüm

Bu gün, 12:35

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:33

Sedrik Avundu: Azərbaycan xalqların dekolonizasiyası prosesinin təşviqində mühüm rol oynayır

Bu gün, 12:14
Bütün xəbərlər