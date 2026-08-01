İnfantino dünya çempionatında payların satışı layihəsini geri götürdü: 4 gün — elandan geri addımadək
FIFA prezidenti Canni İnfantino dünya çempionatının kommersiya hüquqlarında payların özəl investorlara satılmasını nəzərdə tutan FIFA Forward Enterprise layihəsini geri götürüb.
Sadəcə «FIFA prezidentinin bəyanatı» adlandırılan bəyanatı təşkilat cümə axşamı gec saatlarda yayıb.
«FIFA Forward Enterprise layihəsi FIFA-nın üzv assosiasiyalarını və bütün dünyada idmanımızı, xüsusən də dəstəyə ən çox ehtiyac duyulan ölkələrdə daha da gücləndirmək üçün əsas kimi düşünülmüşdü. Üstəlik — əvvəldən dediyimiz kimi — bunu yalnız FIFA-nın üzv assosiasiyalarının əksəriyyəti onu dəstəklədiyi təqdirdə və hər zaman onlarla, FIFA Şurası, konfederasiyalar və daha geniş maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə prosesi keçirilməsi şərti ilə həyata keçirmək. Bütün fikirləri diqqətlə dinlədikdən sonra aydın oldu ki, layihə elə xarakterli fikir ayrılıqları yaradıb ki, dəstək səviyyəsindən asılı olmayaraq, onlar artıq ilkin qoyulmuş məqsədə cavab vermir. Bizim məqsədimiz həmişə birləşdirmək və yaxşılaşdırmaq olub və həmişə də belə olacaq. Nəticədə bu təklif həyata keçirilməyəcək. Bundan sonra mənim niyyətim yaxın günlərdə və həftələrdə bütün maraqlı tərəfləri oyunumuza olan ümumi maraq ruhunda yenidən bir araya gətirmək və hər yerdə, xüsusən də dəstəyimizə ən çox ehtiyacı olan ölkələrdə futbolu inkişaf etdirməyə davam etməkdir», — deyə bəyanatda bildirilir.
Dörd gün
1news.az xəbər verdiyi kimi, FIFA FFE-nin yaradılması planlarını çərşənbə axşamı elan etmişdi. Söhbət təşkilatın dünya çempionatı da daxil olmaqla əsas turnirlərinin hüquqlarını idarə edəcək, xarici investorların pay əldə etmə imkanı olan kommersiya törəmə strukturundan gedirdi. Əsas investor ABŞ prezidenti Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşnerin qardaşı Coşua Kuşner tərəfindən yaradılmış Nyu-York şirkəti olmalı idi.
Sonrakı xronologiya 96 saata sığdı. Cümə axşamı UEFA, KONKAKAF və AFK plana qarşı bəyanatlarla çıxış etdilər; Avropa konfederasiyası xəbərdarlıq etdi ki, layihə ləğv edilməsə, onun üzv assosiasiyalarının millilərı FIFA turnirlərində iştirakdan imtina edə bilər. Cümə günü etiraz əlaməti olaraq İnfantinonun baş məsləhətçisi Karlos Kordeyro istefa verərək planı «FIFA-nın üzv assosiasiyaları üçün pis sövdələşmə, futbol üçün pis sövdələşmə və oyunun uzunmüddətli gələcəyi üçün pis sövdələşmə» adlandırdı. Prezidentə qarşı FIFA-nın əməliyyat direktoru Kevin Lamur da açıq şəkildə çıxış etdi. Prezidenti İnfantinonun yaxın müttəfiqi sayılan Alexandro Domingez olan KONMEBOL layihənin «miqyası, strukturu, idarəçiliyi və potensial nəticələri» barədə əlavə məlumat tələb etdi.
Hələ cümə günü səhər FIFA layihəni müdafiə edirdi. Təşkilat bildirirdi ki, «heç kim futbolu satmır» və məsləhətləşmə prosesini davam etdirmək niyyətində idi, uğursuzluğa görə məsuliyyəti «KİV-dəki səhv məlumatların» üzərinə qoyurdu. Həmin günün sonuna layihə geri götürüldü.
Siyasi amil
Təzyiq futbol icmasının hüdudlarından kənara çıxdı. Bir gün əvvəl Avropa İttifaqı UEFA-ya «oyunun bütövlüyünü müdafiə etdiyinə görə» minnətdarlıq bildirmişdi. Cümə günü Böyük Britaniyanın baş naziri, iki həftədən bir qədər çox əvvəl hökuməti başçılıq edən Leyboristlər Partiyasının lideri Endryu Bernem İnfantinonu istefaya çağıran ilk böyük dövlət rəhbəri oldu. O, planları «hədsiz təklif» adlandırdı: «Onun ümumiyyətlə irəli sürülə bilməsi fikri, məncə, göstərir ki, FIFA prezidenti təşkilata rəhbərlik etmək üçün uyğun adam deyil».
Həftənin əvvəlində «Everton» azarkeşi olan Bernem yazmışdı: «Futbol investorlara aid deyil. O, həftədən-həftəyə, yağışda və günəşdə tribunaları dolduran və meydanın kənarında dayanan insanlara aiddir».
Geri götürülməyə reaksiya
47 milli assosiasiyanı birləşdirən Asiya Futbol Konfederasiyası şənbə günü layihənin geri götürülməsini alqışladı və qeyd etdi ki, dünya futboluna təsir göstərə biləcək istənilən təşəbbüs «konfederasiyalara, FIFA Şurasına, üzv assosiasiyalara və digər maraqlı tərəflərə vaxtında, şəffaf və məzmunlu şəkildə təqdim olunmalı və müzakirə edilməlidir». UEFA nəşr olunan anda rəsmi reaksiya açıqlamamışdı.
Eyni zamanda əvvəllər ictimaiyyətə açıqlanmayan detallar da aydınlaşır. Üzv assosiasiyalar qərarlarını sentyabrın 19-dək müəyyənləşdirməli idilər, üstəlik İnfantino xəbərdarlıq edirdi ki, təklifi qəbul etməsələr, onlar «geridə qalmaq riski daşıyırlar». CBS Sports-un məlumatına görə, planı dəstəkləməkdən imtina assosiasiya üçün potensial maliyyələşmənin 75 faiz azalması demək olardı. Xarici investorlara təklif olunan pay 20 milyard dollar dəyərində şirkət kapitalının 20 faizinədək təşkil edirdi.
Nə qalır
Layihənin geri götürülməsi boykot təhlükəsini bilavasitə aradan qaldırır, lakin İnfantinonun özünün vəziyyəti ilə bağlı sualı bağlamır. FFE barədə elandan əvvəl onun gələn ilin martında üzv assosiasiyaların səsverməsində dördüncü müddətə yenidən seçilməsi praktiki olaraq həll edilmiş görünürdü. Sonra isə artıq yox, xüsusən də AFK-nın mövqeyini və indiyədək FIFA-nın hazırkı rəhbərinin sadiq müttəfiqi olaraq qalan prezidenti şeyx Salmanın açıqlamalarını nəzərə alsaq.
Bəyanatın ifadə tərzi orada olmayanlarla diqqətçəkəndir. İnfantino ideyadan mahiyyət etibarilə imtina etmir və səhvi etiraf etmir — o, layihənin parçalayıcı olduğunu qeyd edir və məsələni razılığın bərpası müstəvisinə keçirir. Bununla belə, arifmetika onun əleyhinə idi: AFK, KONKAKAF və UEFA-nın məcmu səsləri onsuz da təklifin rədd edilməsi üçün lazım olan yarıdan çox idi.
AFFA və regionun digər assosiasiyaları üçün praktiki nəticə sadədir: UEFA-nın FIFA turnirlərində iştirak etməmək öhdəliyi təklifin qüvvədə qalmasına bağlı idi, təklif isə geri götürülüb. Seçmə mərhələləri və təqvim əvvəlki formada qalır.