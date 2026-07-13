 Hikmət Hacıyev Şuşada “Tiktok” və “Linkedin”in məsul şəxsləri ilə müzakirə apardı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev Şuşada “Tiktok” və “Linkedin”in məsul şəxsləri ilə müzakirə apardı

First News Media15:17 - Bu gün
Hikmət Hacıyev Şuşada “Tiktok” və “Linkedin”in məsul şəxsləri ilə müzakirə apardı

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev IV Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində bir sıra sosial media şəbəkəsinin məsul şəxsləri ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, o, bu barədə özünün "X" sosial media hesabında yazıb.

"TikTok"un Şərqi Avropa üzrə hökumətlə əlaqələr və ictimai siyasət departamentinin rəhbəri Diana Ryan, "Linkedin"in Avropa, Yaxın Şərq və Afrika və Latın Amerikası regionları üzrə dövlət sektoru və qeyri-kommersiya təşkilatları ilə satış departamentinin rəhbəri "Seamus Clancy", eləcə də "Dharana Digital" şirkətinin direktoru, süni intellekt və sosial media üzrə ekspert, tədqiqatçı və müəllif Dr. Karen Sutherland ilə məhsuldar görüşlər keçirdik. Görüşlər zamanı Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, rəqəmsal idarəetmə, uşaqların onlayn mühitdə daha effektiv qorunmasına yönəlmiş Azərbaycanın yeni qanunvericiliyinin tətbiqi, həmçinin bu sahədə beynəlxalq ən yaxşı təcrübələr ətrafında fikir mübadiləsi apardıq", - paylaşımda qeyd olunub.

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