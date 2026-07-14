 Hikmət Hacıyev: Media islahatı yalnız qanunvericilikdən ibarət deyil | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Media islahatı yalnız qanunvericilikdən ibarət deyil

First News Media10:37 - Bu gün
Hikmət Hacıyev: Media islahatı yalnız qanunvericilikdən ibarət deyil

“Son illərdə Azərbaycan media mühitinin hərtərəfli modernləşdirilməsini həyata keçirib”.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Şuşada keçirilən “Sülhün təşviqində medianın missiyası: Həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması” mövzusunda IV Şuşa Qlobal Media Forumunda deyib.

“Bu islahatlar peşəkar jurnalistikanın gücləndirilməsi, institusional potensialın artırılması, daha yüksək etik standartların təşviq edilməsi, media savadlılığının artırılması və bu sahənin sürətli texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulub. Media islahatı yalnız qanunvericilikdən ibarət deyil. Bu, dayanıqlı institutların qurulması, jurnalistlərə investisiya qoyulması, dezinformasiyaya qarşı dözümlülüyün artırılması və ictimai etimadın gücləndirilməsi deməkdir”, - Hikmət Hacıyev bildirib.

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