 Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

First News Media13:07 - Bu gün
Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Azərbaycanda havanın sabah 40 dərəcəyədək isti olacağı gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.

Havanın temperaturu gecə 21-26° isti, gündüz 28-32° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 50-60 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 21-26° isti, gündüz 35-38°, bəzi yerlərdə 40° isti, dağlarda gecə 14-18° isti, gündüz 24-29° isti olacaq.

Paylaş:
101

Aktual

Rəsmi

Slovakiya Prezidentinin Şuşada rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Cəmiyyət

Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Münaqişələr təkcə döyüş meydanında deyil, həm də informasiya məkanında aparılır

Cəmiyyət

ABŞ ordusu İrana yeni zərbələr endirib

Cəmiyyət

Azərbaycanda pensiya xərcləri 10 % artıb

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Göyçayda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutuldu

Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana propan və gübrə göndərilib - YENİLƏNİB

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Son xəbərlər

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan gedir

Bu gün, 14:04

Sahibə Qafarovanın Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti postuna namizədliyi irəli sürülüb

Bu gün, 13:55

Çin ABŞ və İranı Hörmüzdə gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini bərpa etməyə çağırıb

Bu gün, 13:47

Venesuelada zəlzələlərdə ölənlərin sayı 4 min 561 nəfərə çatdı

Bu gün, 13:36

Ukrayna Aİ-yə inteqrasiya üzrə bütün danışıqlar fəsillərini açmağa hazırdır

Bu gün, 13:26

Azərbaycanda pensiya xərcləri 10 % artıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:07

Deputat: Naxçıvan istiqamətində aviareyslər artıq avtobus reysinə çevrilib, nə vaxt uçacağı məlum olmur

Bu gün, 12:55

“Hamı onun dəhşətli qumarbaz olduğunu bilirdi, gəlin, onu lənətləyək”

Bu gün, 12:45

Hikmət Hacıyev Şuşada D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 12:43

Kraudfandinq fəaliyyəti ilə bağlı yeni rüsum: 2750 manat

Bu gün, 12:35

Göyçayda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutuldu

Bu gün, 12:29

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başa çatıb

Bu gün, 12:24

Deputat: Vergi yoxlamalarının azalması sahibkarlığın inkişafına xidmət edir

Bu gün, 12:23

Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir

Bu gün, 12:03

TuranBank biznesin maliyyələşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq fondlardan yerli valyutada vəsait cəlb edib

Bu gün, 11:55

Bu marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

Bu gün, 11:49

Kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni cərimələr təsdiqləndi – kimlərə şamil olunacaq?

Bu gün, 11:38

Rəqəmsal texnologiyalar sahəsində çalışanlar üçün sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir

Bu gün, 11:31

Azərbaycanda Media və Yayım Şurası yaradılır

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər