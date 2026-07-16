 "Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxır

First News Media09:32 - Bu gün
"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxır

"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununa çıxacaq.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv I təsnifat mərhələsinin cavab oyununda İslandiyanın "Vestri" komandasının qonağı olacaq.

Qarşılaşma iyulun 16-dan 17-nə keçən gecə Reykyavikdəki "Torfnesvöllur" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Görüşü çexiyalı FIFA referisi Marek Radina idarə edəcək.

Bakıdakı ilk matçda "köhlən atlar" 3 cavabsız qolla qalib gəlib.

Xatırladaq ki, "Qarabağ" "Vestri" səddini keçəcəyi halda növbəti raundda ÇSKA (Sofiya, Bolqarıstan) – "Derri Siti" (İrlandiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Paylaş:
173

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev “John Deere” şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

ADY-dən açıqlama: Bakı–Balakən qatarlarının hərəkəti dayandırılır

Cəmiyyət

Baş Prokurorluqdan Qubadakı hamilə qadının ölümü ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabah Bakıda 35 dərəcə isti gözlənilir

İdman

"Sumqayıt" ilk yoxlama oyununda "Qəbələ" ilə qarşılaşacaq

Azərbaycan Cüdo Federasiyası Hidayət Həydərovu çəki sala bilmədiyi üçün cəzalandırıb

Hidayət Heydərov Bakıdakı dünya çempionatında 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edəcək

"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxır

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Qurban Qurbanov onları iştirak ərizəsinə salmadı

Zubir Azərbaycan klublarının UEFA Avropa Liqasında 300-cü qolunu vurub

"Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb

"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxır

Son xəbərlər

Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb

Bu gün, 17:05

İlin ilk altı ayında xaricdə alınan 9 elmi dərəcə Azərbaycanda tanınmayıb

Bu gün, 16:49

Kəlbəcərdə çayda batan 11 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

Bu gün, 16:42

Azərbaycan və Türkiyə aqrar sahədə yeni əməkdaşlığa başlayır

Bu gün, 16:22

Ağdaşın bir sıra kəndlərində yeni su şəbəkələrinin qurulması planlaşdırılır

Bu gün, 16:08

Quba sakinini cərəyan vuraraq öldürdü

Bu gün, 15:53

Azərbaycanda parklanma yerləri ilə bağlı YENİ QƏRAR

Bu gün, 15:38

Şabranda 52 yaşlı kişi elektrik cərəyanının qurbanı oldu

Bu gün, 15:28

ADY-dən açıqlama: Bakı–Balakən qatarlarının hərəkəti dayandırılır

Bu gün, 15:10

Haluk Levent də daxil olmaqla 14 nəfər həbs olundu

Bu gün, 15:04

Baş Prokurorluqdan Qubadakı hamilə qadının ölümü ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:44

AQTA xəbərdarlıq etdi: Bu səhvlər qida zəhərlənməsinə səbəb ola bilər - VİDEO

Bu gün, 14:31

"Sumqayıt" ilk yoxlama oyununda "Qəbələ" ilə qarşılaşacaq

Bu gün, 14:19

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:14

Sabiq başçının bacısı oğluna vəzifə verildi

Bu gün, 14:04

Netanyahu ABŞ-yə səfərini iyulun sonuna təxirə salıb

Bu gün, 13:50

DDLA: Azərbaycan dənizçilərini həyat və sağlamlıqlarını hər şeydən üstün tutmağa çağırırıq

Bu gün, 13:42

Yaslardakı zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı - Rəsmi

Bu gün, 13:36

Miqrant qayığı batdı: 500-dən çox insan itkin düşdü

Bu gün, 13:26

Azərbaycan Cüdo Federasiyası Hidayət Həydərovu çəki sala bilmədiyi üçün cəzalandırıb

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər