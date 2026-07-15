Hikmət Hacıyev: Şuşa mədəniyyət və ilham şəhəridir
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Şuşa şəhərindən paylaşım edib.
1news.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur:
"Şuşadan gözəl xatirələr - tarix, mədəniyyət, dözümlülük və ilham şəhəri. Burada olmaq həmişə şərəfdir".
Beautiful memories from Shusha — a city of history, culture, resilience, and inspiration. Always a privilege to be here. pic.twitter.com/tlmp8i0UND — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 15, 2026
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