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Siyasət

Hikmət Hacıyev: Şuşa mədəniyyət və ilham şəhəridir

First News Media16:47 - Bu gün
Hikmət Hacıyev: Şuşa mədəniyyət və ilham şəhəridir

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Şuşa şəhərindən paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur:

"Şuşadan gözəl xatirələr - tarix, mədəniyyət, dözümlülük və ilham şəhəri. Burada olmaq həmişə şərəfdir".

 

 

 

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