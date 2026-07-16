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Siyasət

Odessa yaxınlığında hücuma məruz qalan gəmidəki azərbaycanlılar təxliyə edildi

First News Media09:21 - Bu gün
Odessa yaxınlığında hücuma məruz qalan gəmidəki azərbaycanlılar təxliyə edildi

İyulun 14-də tarixində Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalmış Atlas Bey mülki ticarət gəmisinin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən ölkəmizə yola salınıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Gəmi kapitanının axtarışı istiqamətində Səfirliyimiz tərəfindən Ukraynanın aidiyyəti qurumları ilə birgə müvafiq tədbirlər görülür.

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