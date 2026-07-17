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AMB 17 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB 17 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, iyunun 29-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,036 manata, Rusiyanın 100 rublu 2,1767 manata, avro isə 1,9442 manatadək ucuzlaşıb.

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xdr

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TRY

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