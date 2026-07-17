 Türkiyəli müğənni İlyas Yalçıntaş həbs olundu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Türkiyəli müğənni İlyas Yalçıntaş həbs olundu

First News Media09:56 - Bu gün
Türkiyəli müğənni İlyas Yalçıntaş həbs olundu

İstanbulun Bakırköy Rayon Prokurorluğu tərəfindən aparılan narkotik vasitələrlə bağlı istintaq çərçivəsində dünən saxlanılan 4 nəfər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, istintaq çərçivəsində həbs olunanlar arasında müğənni İlyas Yalçıntaş, eləcə də Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız və Şefik Ömer Dolman yer alır.

Digər şübhəli Önər Faruk Işık isə məhkəmə nəzarəti qətimkan tədbiri tətbiq edilməklə sərbəst buraxılıb.

İlyas Yalçıntaş saxlanıldıqdan sonra sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək evində hər hansı qadağan olunmuş maddənin aşkarlanmadığını bildirib. O, evində tapıldığı iddia edilən həssas tərəzinin qidalanma və kalori hesablaması üçün istifadə etdiyi adi mətbəx tərəzisi olduğunu vurğulayıb.

Müğənni paylaşımında qeyd edib:

"Bəzi xəbərlərdə iddia olunduğunun əksinə olaraq, evimdə heç bir qadağan olunmuş maddə aşkarlanmayıb. Xəbərlərdə bəhs olunan 'həssas tərəzi' isə kalori və qidalanma hesablaması üçün istifadə etdiyim, mətbəx masasının üzərində açıq şəkildə saxladığım tam qanuni və adi bir mətbəx tərəzisidir".

 

Paylaş:
116

Aktual

Cəmiyyət

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Siyasət

Teymur Musayev: “Yüksəliş” müsabiqəsi gələcəyə yatırılan sərmayədir”

Siyasət

Ombudsman: “Yüksəliş” müsabiqəsi ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına xidmət edən layihədir

Siyasət

Fərhad Hacıyev: Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor

Dünya

Uqandada tələbələri daşıyan avtobus qəzaya uğradı: 21 ölü

İsrail parlamenti buraxıldı

Zelenski əslən azərbaycanlı olan məmuru işdən çıxardı

ABŞ-nin gecə saatlarında İrana endirdiyi zərbələrdə 9 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

20-dən çox ölkə uşaqların sosial mediaya çıxışını məhdudlaşdırır: Avropa İttifaqı da qadağanı müzakirə edir

Haluk Levent susqunluğunu pozdu: "Əsl bomba hələ qarşıdadır"

Dünyada 5G abunəçilərinin sayı 3 milyardı keçdi

Çin iqtisadiyyatı gözləniləndən zəif böyüdü

Son xəbərlər

Valideynlərin diqqətinə - Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayır

Bu gün, 17:04

Qurban Qurbanovdan gözlənilməz QƏRAR

Bu gün, 16:59

II və III ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də keçirilən qəbul imtahanında dörd nəfər 400 bal toplayıb

Bu gün, 16:52

Fərəh Əliyeva: Sizin uğurlarınız Azərbaycanın uğurları, Azərbaycanın uğurları isə sizin uğurlarınızdır

Bu gün, 16:40

Penitensiar xidmətində bu ilin 6 ayı ilə bağlı əməliyyat müşavirəsi keçirilib

Bu gün, 16:35

Ramin Məmmədov: Bu müsabiqə Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan ən vacib və strateji investisiyalardan biridir

Bu gün, 16:24

Fuad Muradov: “Yüksəliş” müsabiqəsinin finalçıları gələcəkdə Azərbaycanın maraqlarının qorunmasında fəal rol oynayacaqlar

Bu gün, 16:16

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Bu gün, 16:10

Əvvəl arvadını sonra özünü bıçaqlamaqda şübhəli bilinir

Bu gün, 16:09

Uqandada tələbələri daşıyan avtobus qəzaya uğradı: 21 ölü

Bu gün, 15:50

Teymur Musayev: “Yüksəliş” müsabiqəsi gələcəyə yatırılan sərmayədir”

Bu gün, 15:49

Ombudsman: “Yüksəliş” müsabiqəsi ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına xidmət edən layihədir

Bu gün, 15:47

Bakı metrosunda 6 müasir ventilyator quraşdırılıb

Bu gün, 15:45

Fərhad Hacıyev: Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor

Bu gün, 15:38

Səfir Nazim Səmədov: Mərakeş Azərbaycan üçün Afrika qitəsində yeni imkanlar açır

Bu gün, 15:32

Şuşada “Sözün Xaqanı – Xəlqaniyəm, Xəlqani” mövzusunda elmi konfrans keçirilib

Bu gün, 15:25

Great Wall Motors Azərbaycan rəsmi mərkəzi 11 illik yubileyi münasibətilə xüsusi kampaniyaya start verdi - FOTO

Bu gün, 15:22

525 nömrəli marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir

Bu gün, 15:13

İsrail parlamenti buraxıldı

Bu gün, 14:58

Ramazan Nəbiyevə vəzifə verildi

Bu gün, 14:45
Bütün xəbərlər