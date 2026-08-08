Abbas Əraqçi: İran və Oman Hörmüz boğazında yeni gəmiçilik marşrutu üzrə razılaşmaya yaxındır
İran və Oman Hörmüz boğazında yeni gəmiçilik marşrutunun yaradılması ilə bağlı razılaşmaya yaxındır. Lakin marşrutun açılması digər şərtlərdən də asılı olacaq.
1news.az İranın “Tasnim” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi şənbə günü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
“İran və Oman arasında Hörmüz boğazının idarə olunması üçün hüquqi mexanizm və gəmilərin hərəkət marşrutunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir. Biz razılaşmaya çox yaxınıq. Lakin boğazın açılması digər şərtlərdən, o cümlədən ABŞ-ın İslamabad Memorandumunu pozması nəticəsində yaranmış fəsadların aradan qaldırılmasından da asılıdır”, - deyə o bildirib.
Əraqçinin sözlərinə görə, əvvəllər tətbiq olunan gəmilərin hərəkətinin bölüşdürülməsi sistemi (TSS) artıq İranı qane etmir. Onun sözlərinə görə, yeni sxemin hazırlanması zəruridir və bu proses ciddi texniki və hüquqi çətinliklərlə müşayiət olunur.
“Bu çətinlikləri nəzərə alaraq, hazırda müvəqqəti marşrut müzakirə olunur. Yeni daimi sxem razılaşdırılana qədər bu marşrut qüvvədə olacaq və sonrakı daimi marşrutun əsasını təşkil edəcək. İran və Oman tərəfinin hərbi və hərbi-dəniz qüvvələrinin nümayəndələri mövcud xəritələr əsasında danışıqlar aparıblar. Bu danışıqların nəticələri yekunlaşdırıldıqdan sonra yeni marşrut müəyyən ediləcək”, - deyə nazir qeyd edib.
Əraqçi həmçinin ABŞ-ı İslamabad Memorandumunu pozmaqda ittiham edib və belə halların hər birinin ayrıca nəzərdən keçirilməli olduğunu bildirib.
“İran memorandumun beşinci bəndinə əməl edib. Həmin bəndə əsasən, bir ay ərzində gəmiçilik əvvəlki normal səviyyəyə qayıtmalı idi. İki həftə ərzində gəmiçilik intensivliyi normal səviyyənin 60 faizinə çatdı. Lakin ABŞ İranın xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Hörmüz boğazında yeni marşrutların yaradılmasına nail olmağa çalışdı və bununla İranın boğazın idarə olunmasındakı rolunu şübhə altına almağa cəhd göstərdi. Memorandumun pozulması və bu rola etiraz edilməsi Tehran üçün qətiyyən qəbuledilməzdir”, - deyə Əraqçi bildirib.