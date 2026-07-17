 “Koroğlu” NMM-i Sea Breeze ilə əlaqələndirən ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“Koroğlu” NMM-i Sea Breeze ilə əlaqələndirən ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır

Qafar Ağayev12:34 - Bu gün
“Koroğlu” NMM-i Sea Breeze ilə əlaqələndirən ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır

Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərlik ərazilərinə sərnişin axınının artmasını nəzərə alınaraq iyulun 18-dən “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sea Breeze istirahət mərkəzi ilə əlaqələndirən 150E nömrəli ekspres marşrutunun fəaliyyəti bərpa olunur.

Azərbaycan Yereüstü Nəqliyyat Agentliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Həftənin şənbə və bazar günləri metronun “Koroğlu” stansiyasının cənub çıxışından (“Piramida” tərəf) başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək.

Marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar:

- Heydər Əliyev prospekti (Yerüstü piyada keçidi, Bakıxanov qəsəbəsi);

- Bakı Ekspo Mərkəzi (Yeni Suraxanı qəsəbəsi);

- Mərdəkan prospekti (Binə qəsəbəsi);

- Mərdəkan prospekti (Qala yolu ilə kəsişmə);

- 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi (Buzovna qəsəbəsi);

- Bilgəh Kardioloji Sanatoriyası;

- Bilgəh–Pirşağı yolu (çimərlik ərazisi);

-        Sea Breeze 1;

-        Sea Breeze 2.

Böyüktutumlu avtobuslar sərnişinlərə saat 07:00-dan 22:00-dək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək.

Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gedişhaqqı 0,90 AZN müəyyən edilib.

 

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